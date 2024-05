Az ereszcsatornától az európai bérekig – így zajlott az élő EP-vita az M1-en

Az MTVA, vagyis a köztévé vitájára csütörtök este, 20 órától került sor a kormányközeli M1-en, 18 év óta először; a résztvevők papírt és tollat bevihettek, telefont viszont nem. Összesen 8-8 perces időkeretet kapott mindenki.

Különösen parázs vitahelyzet ugyan nem alakult ki, de akadt néhány érdekes pillanat.

Sorrendben foglaljuk össze a 11 pártot képviselő meghívott EP-listavezetők és képviselők mondanivalóját.

Huszár Viktor, Megoldás Mozgalom: Véleménye szerint az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa vagyunk. A magyar különutas politika szerinte rossz irányba viszi a dolgokat. Hozzátette: Itt jó érzelmű ember nem lehet háborúpárti, emellett a közös európai hadsereg mellett érvelt. Menekültkérdésben szerinte Magyarország egy átjáróház. Kiemelte, hogy

770 ezer magyar már elment az országból, ha ez így folytatódik 2050-re 8 millióan maradunk.

A bevándorlásügyről csak annyit mondott még, "ha a beteget hozzuk ide, és nem a gyógyszert küldjük oda, az nem jelent megoldást". Emellett a klímaváltozás veszélyeit és a magyar termőföld védelmét emelte ki.

Ungár Péter, LMP:

A politikus elnézést kért a hazai politika színvonaláért, majd hozzátette, az EP-választáson nem lehet leváltani a kormányt.

Kijelentette, a naivitást ideje sutba dobni, ugyanis nem az unió garantálja a határokat, hanem a NATO. Közös európai hadsereg felállítását szorgalmazta, jelezve, hogy szomorúnak tartja az ukrajnai helyzetben Amerika jelenlegi hozzáállását. Közölte, hogy az EU-nak közvetítő szerepet kell játszania és a haderőre költenie. A Coca-Colát név szerint is említve ostorozta az óriáscégeket a környezetszennyezés és az alacsony, a környezetvédelemre fordítható adó befizetése miatt. Mint mondta, ebben a tagállamoknak is felelőssége van, megoldást jelenthet a nagy cégek komoly megadóztatása. A klímaváltozás és a termőföld védelme számára is fontos, az akkumulátorgyárak telepítése pedig tovább fokozza az amúgy is nagy problémákat. A tévévitát nagyon előremutatónak értékelte.

Dobrev Klára, DK-MSZP-Párbeszéd: A vita elején kijelentette, hogy az Orbán-rendszer bűneivel kívánja szembesíteni a nézőket. Közölte, hogy Európa szégyene Orbán Viktor, aki egy kínai gyártósoron összeszerelt trójai faló orosz lehallgató készülékkel. Hozzátette, senki nem akarja háborúba küldeni a magyar fiatalokat, pártszövetségük nem akarja visszaállítani a sorkatonaságot. Kijelentette, hogy Orbán azt mondja, nem engedi be a migránsokat, de több mint 120 ezer embert hoztak be gazdasági bevándorlóként az országba. migránsként. Ezen hatalmas pénzeket kerestek a fideszesek, miközben a magyar emberek megélhetése egyre nehezebb. Sulyok Tamás államfőnek korábbi állítólagos földügylettel kapcsolatos zsebszerződési ügyét rótta fel ismét. Vádként fogalmazta meg, hogy

a Fidesz visszahozta a jobbágyi világot is a mezőgazdaság tekintetében.

Pekárné Farkas Emese, Második Reformkor Párt: Leszögezte, hogy ahol nem jó fiatalnak lenni, abban az országban a többi generációnak sem jó élni. Ideje, hogy a fiatalokat itthon tartsák, a nagyszülők visszakapják unokáikat és jó legyen élni az országban.

Deutsch Tamás, a Fidesz részéről a vitán résztvevő politikus irányába kérdésként fogalmazta meg, hogy véleménye szerint mi számít hazaárulásnak, ha a kormánypárt vendégmunkásokat hoz az országba és külföldi befektetőknek árulják ki a hazai ingatlanokat.

Közölte, népszavazási kezdeményezést indítanak a hazai ökoszociális lakásprogram elindításáért. A hazai akkumulátorgyár-hatalom vízió zsákutcás politika, ehelyett az egészségprevenciós iparba és az oktatásba kellene fektetnie hazánknak. Úgy érzi, a kormánypártok felesleges szabadságharcokat vív, de miért nem harcolnak inkább az élelmiszer-szuverenitásunkért. Az akkunagyhatalom helyett élelmiszer-nagyhatalommá kellene válnunk.

Márki-Zay Péter, Mindenki Magyarországa Néppárt: Véleménye szerint ne csak rendszerváltás, hanem elszámoltatás is legyen hazánkban.

Utalt egy bizonyos ereszcsatornára is Brüsszelben, felemlegetve Szájer József kínos ügyét.

Hozzátette, Hódmezővásárhelyen a kormányzati elnyomás ellenére is adókat csökkentettek és adósságokat fizettek vissza. Kijelentette, hogy bár a kormányközeli propagandában ezt hazudják, de Magyarországon senki nem akar háborút. A Fidesz szerinte nem a békepártiságot képviseli, erre jó példa, hogy a miniszterelnök fia, Orbán Gáspár éppen egy csádi katonai területen tevékenykedik, ahol magyar katonák is szolgálnak. Leszögezte, egyedül a NATO tudja megvédeni az országot, annak bővítésének akadályozása pedig hazaárulás. Kijelentette, meg kell védeni az európai kultúrát, nem szabad szabadon engedni 2000 embercsempészt, ahogy a Fidesz tette, és nem kell átverni a magyar embereket azzal, hogy ide vendégmunkásokat se fognak beengedni, ehhez képest már 120 ezer gazdasági bevándorló munkavállaló van hazánkban és jó pár akkumulátorgyár építését tervezik. Véleménye szerint hazánknak csatlakoznia kell az Európai Ügyészséghez. Szerinte ez a vita több mint egy évtized után egy ünnep volt.

Donáth Anna, Momentum: Úgy fogalmazott, bár a propaganda szereti őt patás ördögként, hazaárulóként beállítani, de itt arról akar beszélni, hogy mit tesz a magyar emberekért az Európai Parlamentben. Számára fontosak az értékek, és

kiemelt jelentőségűnek tartja, hogy hazánkban is bevezessék az eutanáziát.

Véleménye szerint a magyar gazdaság és az államháztartás romokban van, ám az államcsődöt sikerült elkerülni. ez pedig szerinte a Momentumnak köszönhető, amiatt, hogy NOlimpia kampányával megakadályozta egy háromezer milliárd forintba kerülő sportesemény megszervezését. A jogállamiság a Fidesz szerint liberális agymenés, szerinte viszont a kiszámíthatóságot és a biztonságot jelenti. A jogállam az, hogyha egy fideszes sem úszhatja meg, ha valakinek kárt okoz.

Deutsch Tamás, Fidesz-KDNP: Azt hangoztatta, hogy a mostani EP-szavazáson a tét a háború és béke kérdése. Szerinte a békét csak a Fidesz tudja szavatolni. Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc szerinte becsapták az embereket, Magyar Péter pedig lehallgatta saját feleségét. Ilyet pedig véleménye szerint normális ember nem tesz. Kijelentette, borzalmas háború zajlik Ukrajnában, de a szerinte a stúdióban is ott lévő háborúpárti, dollárbaloldali képviselők megszavazták, hogy pénzt, lőszereket küldjön az unió Ukrajnába. Véleménye szerint Gyurcsány Ferenc is katonákat küldene Ukrajnába.

Szerinte Brüsszel és a Soros-birodalom rázúdítja a migránsokat Európára.

A jogállamiság ebben az esetben duma, ugyanis Soros, Brüsszel és a dollárbaloldal a jogállamisági eljárásokkal nettó politikai zsarolást követnek el hazánkkal szemben.

Róna Péter, Jobbik-Konzervatívok: Kijelentette, legfontosabb, hogy tartsuk hazánkat az unióban, Oroszországot és Kínát pedig azon kívül. Hozzáfűzte, meg kell teremteni egy közvetlen támogatási rendszert az Európai Unió és a magyar önkormányzatok között, szerinte fel kell zárkóztatni a hazai béreket európai szintre. Véleménye szerint el kell utasítani az orbáni külpolitikát, hazánk nem lehet, ahogy Orbán Viktor fogalmaz, "homok a gépezetben, tüske a köröm alatt, bot a küllők között". Nem támogatja a letelepedési kötvényekkel idehozott embereket, a vendégmunkások tömegeit, de mint 56'-os menekült hozzátette, a menekültek egységes ócsárlását is elutasítja. "Keresztény ember óvja családját, de nem gyűlöl". Szerinte hazánk közjogi rendszere összeomlott, mert a jelenlegi alaptörvény nem felel meg a jogi normatíváknak.

Öt pontban foglalta össze programját: Tartsuk hazánkat az Európai Unióban. Kell egy új Alkotmány. El kell érni, hogy az önkormányzatok közvetlenül pályázhassanak az EU-s forrásokra. A klímaváltozás miatt átfogó hazai vízgazdálkodásra van szükség. Továbbá fel kell zárkóztatni a hazai béreket európai szintre.

Magyar Péter, Tisza Párt: Örömét fejezte ki, hogy pártja legalább egy pártok közötti közös beszélgetést ki tudott kényszeríteni a közmédiában. Vitának ezt a formátumot nem nevezte. Kijelentette, képviselőik dolgozni fognak az Európai Parlamentben, hozzátéve, hogy Deutsch Tamás az EP-s szavazások 33 százalékán nem jelent meg. Közölte, hogy bár a Fidesz azt hazudja, aki nem rájuk szavaz, az háborúpárti, de ez egy hatalmas hazugság, Ehelyett a magyar kormány küld katonákat Csádba. "Minden jó érzésű magyar ember, így a Tisza Párt is békét akar". Hozzátette, Kövér László és a KDNP akarta visszaállítani a sorkatonaságot.

Úgy véli, a háborús helyzetre hivatkozva tudnak rendeletekkel kormányozni, így nőtt az Orbán-Mészáros-Tiborcz vagyon több mint 1500 milliárd forintra.

Támogatják a határkerítést, elvetik a vendégmunkások tömeges behozatalát. Szerinte a Fidesz-kormány gyerekbarátnak, családbarátnak, vidékbarátnak hazudja magát.

Tóth Imre, Kétfarkú Kutyapárt: Tóth Imrét a legtöbben Brutiként ismerik, mint humoristát. Elöljáróban köszöntötte a köztévé "mind a 18 nézőjét". Majd közölte, a vele szemben forgó kamera számát le kellene olvasni, utalva ezzel a Telex stábját ért nem sokkal korábbi incidensre. Kitért a kiberbiztonságra, majd közölte, most, hogy sikerült Brüsszelt megállítani, azt körbe kellene keríteni határkerítéssel. Sajnálatát fejezte ki, hogy hazánkat nem hülye emberek hagyták el, a Magyarországot elhagyó orvosoknak pedig megoldásként ajánlotta, hogy vigyék magukkal a betegeiket. Kijelentette, a hazai mezőgazdaságban sokkal nagyobb potenciál van, mint amit kihasználnak. Hozzátette,

nem ők kezdték a viccelődést, hanem a köztévé ennek a vitának a megszervezésével ilyen módon.

Toroczkai László, Mi Hazánk: Szerinte kutyakomédiát csináltak a pártok az EP-választásból és a vitából. Hozzátette, a programjukat részletesen nem itt, hanem a Youtube-on ismerteti. Pár percben azt nem lehet elmondani. Véleménye szerint a vitára eljövő listavezetők csak félre akarják vezetni a magyar embereket. Ugyanis a Fidesz a koalíció KDNP-s európai parlamenti képviselőjükön keresztül ott ül az Európai Néppártban, Magyar Péter és pártja is oda tart, a DK pedig mellettük tovább fogja fokozni a háborús hangulatot Brüsszelben. Kijelentette, nekik nem kell havonta megváltoztatni a programjukat, az hosszú évek óta ugyanaz. Felidézte,

a határkerítés építését ő szorgalmazta még polgármesterként, a Fidesz ez ügyben is színjátékot rendezett, a DK pedig szét akarta vágni a kerítést.

Kijelentette, jogokat a rendvédelmi szerveknek adjanak, ne a bűnözőknek. A magyar termőföld védelmét kiemelt jelentőségűnek nevezte, majd hozzátette, többen hivatkoztak az Európai Ügyészségre, arra a szervezetre, amihez hazánknak is csatlakoznia kell és amelyik Ursula von der Leyen ellen sem tud nyomozni, annyira megnyirbálták a költségvetését.

(Címlapkép és fotó: Képernyőkép az M1-en közvetített EP-listavezetői tévévitáról 2024. május 30-án.)