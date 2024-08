Az oroszok már Ukrajna megtámadása előtt terveket szőttek nyugati célpontok nukleáris megsemmisítésére

Oroszország már évekkel az ukrajnai háború kitörése előtt felkészítette a haditengerészetét arra, hogy nukleáris rakétákkal támadjon mélyen Európában fekvő célpontokat egy esetleges NATO-konfliktus esetén – írta meg a hvg.hu a Financial Times cikke alapján.

Évek óta készültek a háborúra, és nem csak Ukrajna, hanem nyugati célpontok ellen is.

A brit lap által megszerzett, eredetileg kizárólag orosz tiszteknek szánt dokumentumok 2008 és 2014 között készültek. A titkos akták tartalmazzák a hagyományos robbanófejeket, illetve taktikai nukleáris fegyvereket hordozó rakéták célpontjainak listáját. Olyan Oroszországtól távol eső célpontok térképei is előfordulnak benne, mint Franciaország nyugati tengerpartja, vagy a brit kikötőváros, Barrow-in-Furness.

A prezentáció hosszasan sorolja a nukleáris csalások idejében történő alkalmazásának előnyeit, és kiderül belőle az is, hogy Oroszország továbbra is hadrendben tartja a hadihajókról indítható nukleáris fegyverit, amelyek a szakértők szerint a háború elfajulásának, és esetleges baleseteknek a veszélyét is magukban hordozzák.

A dokumentum megjegyzi:

A haditengerészet nagyfokú manőverezési képessége lehetővé teszi, hogy gyors megelőző csapásokat és különböző irányú, masszív rakétacsapásokat hajtsanak végre.

Az is szerepel benne, hogy az atomfegyvereket „általában” arra szánják, hogy „más megsemmisítő eszközökkel kombinálva” használják Oroszország céljainak elérése érdekében.

A kiszivárgott iratokat átnéző nyugati szakértők vélemény az, hogy ez összhangban van azzal, ahogyan a NATO is felbecsülte az orosz haditengerészet nagy hatótávolságú rakétáinak fenyegetését, valamint az Oroszország nukleáris fegyvereinek bevetéséhez szükséges időt. Ennek ellenére ezek a térképek nem operatív céllal, inkább bemutató jelleggel készültek.

(Címlapkép: Katonák az egyik orosz Topol interkontinentális ballisztikus rakéta mellett a Hadsereg-2023 Nemzetközi Haditechnikai Fórumon a Moszkvához közeli kubinkai Patriot parkban 2023. augusztus 17-én. MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)