Balassa Péter: parlamenti beadványban kértem egy nyugat-magyarországi légimentő bázis létrehozását

Nyílt levelet írt Orbán Viktornak Balassa Péter, a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője, amelyben arra kéri a miniszterelnököt, hogy

tegye meg a kormány a szükséges lépéseket egy nyugat-magyarországi légimentő bázis létrehozásához.

Ismert, az ellenzéki politikus már tavaly novemberben benyújtott egy költségvetési módosító indítványát, amelyben 2 milliárd forintot javasolt az új bázis építésére.

Íme a nyílt levél, teljes terjedelmében:

"Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A közelmúltban újabb esetek világítottak rá arra, hogy miért életbe vágóan fontos a légimentő bázisok hálózatának teljes kiépítése az országban. Nem késlekedhetünk tovább!

Bizonyára Ön is hallott arról a hétvégén történt esetről, amikor a Nagycenk–Répcementi megyei II. osztályú, U19-es labdarúgómérkőzés második félidejében mentőhelikoptert kellett hívni, miután az egyik játékost fejen találta a labda, majd amikor a földre esett, egy másik játékos térde véletlenül a halántékával találkozott. A légimentők segítségének is köszönhetően – akik a 106 km-re lévő sármelléki bázisról érkeztek – a fiatal fiú túlélte a balesetet.

Sajnos az eset ismét rávilágított egy veszélyes hiányosságra: több helyszínen lévő ember számolt be arról, hogy a vasárnapi mentés során 40 perc telt el, mire a mentőhelikopter odaért Sármellékről Nagycenkre, az elvárható 15 percen belüli kiérkezés helyett. Érdemes megjegyezni, hogy a sármelléki légimentő bázis távolsága és a helikopterek sebessége miatt a legoptimálisabb esetben is több mint 20 perc az utazási idő, amiben nincs benne a felszállás és a leszállás. Ebből az esetből is látszik, hogy milyen fontos szerepet játszik az életmentésben az idő és a távolság. Sajnos nagyon sokszor lehet hallani a focipályákon edzés vagy meccs közben összeeső sportolókról, akiket utolér a hirtelen szívhalál. Ezek az esetek egyre gyakoribbak. Ilyenkor a tragédia egy hajszálon múlhat, ahol minden másodperc számít.

A légimentőknek be kellett avatkozni a nemrég az M1-es autópályán történt ütközések során is, ahol a mentésben 3 mentőhelikopter is részt vett. Hazánk egyik legnagyobb tömegbalesetében sokan megsérültek, több autó kigyulladt, és sajnos egy halálos áldozat is volt.

Ma jelenleg Magyarországon 8 mentőhelikopter van, így 7 állandó bázis működtethető biztonsággal. A helikopterek és a légimentő bázisok elhelyezését gondos mérlegelés után lehet kiválasztani, de a legfontosabb az, hogy a bevetésre induló gépek negyedórán belül minél több emberhez, minél nagyobb területen odaérjenek a helyszínre. Hazánkban ez nagyrészt megvalósul, de tudomásom szerint Nyugat-Dunántúl jelentős részére és Győr környékére ennél később jut el a gyors segítség. Szombathelytől Győrig, Sárvártól Sopronig nem biztosított a mentőhelikopter 15 percen belüli kiérkezése. Ez nagyságrendileg 700-800 ezer embert érint. Azt gondolom, hogy az esélyegyenlőség az egész ország területén érvényes kell, hogy legyen.

Legelőször tavaly májusban szólaltam fel az Országgyűlésben jelezve ezt a veszélyt, majd költségvetési módosító indítványt nyújtottam be, amelyben 2 milliárd forintot javasoltam egy új bázis építésére. Miután ezt a kormány érthetetlen módon elutasította, további látogatásokat és levelezéseket folytattam. Novemberben ismét többször felszólaltam a Parlamentben, kérve a szükséges források átcsoportosítását egy nyugat-magyarországi légimentő bázis létrehozásához, illetve az öregedő géppark megújításához. A légimentésben dolgozók emberfeletti munkát végeznek, ezért is fontosak a megfelelő munkakörülmények.

Minden bizonnyal Tisztelt Miniszerelnök Úr is egyetért velem abban, hogy minden élet, és a mentés során minden perc számít.

Ezúton kérem tehát az Ön közbenjárását annak érdekében, hogy a kormány mielőbb tegyen lépéseket a fentiek megvalósítása érdekében, mert nem késlekedhet tovább a probléma megoldása!

Belátásában bízva várom megtisztelő válaszát"

- olvasható a jobbikos politikus levelében.

Balassa Péter parlamenti beadványa ide kattintva érhető el.

(Címlapkép: Balassa Péter, a Jobbik képviselője kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. november 2-án. MTI/Balogh Zoltán)