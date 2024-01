Beast In Black és GloryHammer a Barba Negrában: Teltház-esélyes a power metal páros budapesti koncertje

A Beast In Black és a GloryHammer is szerepelt a magyar fővárosban tavaly, de szerencsére nem kell sokat várni a ráadásra: január 20-án ismét a Barba Negrában játszanak, méghozzá egy közös turné keretében, a svéd Brothers Of Metal felvezetése után. A jelek szerint a közönség értékeli a power metal hősök teljesítményét és lelkesedését, hiszen minden bizonnyal már elővételben teltházas lesz a srácok fellépése.

A budapesti koncertre szóló jegyek 90 százaléka elfogyott.

Újévi köszöntőjében a Beast In Black köszönetet mondott rajongóinak a megélhetést érintő nehézségek ellenére sem gyengülő támogatásért, aminek köszönhetően minden korábbinál hosszabb Európa-turnén vehettek részt. Eljutottak ismét Észak-Amerikába és Japánba is, és a koncertek jó fele teltházasra sikerült. Idén a srácok az évkezdő turné után nekilátnak a negyedik nagylemeznek is. A klipek közül az ősszel érkezett a To The Last Drop Of Blood, ami meg is mutatja, hogy milyen hangulat vár ránk a koncerten.

A GloryHammer viszont friss lemezzel, és a megszokottan erős koncepcióval tér vissza: a brit csapat „az unikornisok földjét” is megjárta az „örökkévalóságért vívott csata” során, és minderről a „legendák a galaktikus terrorörvényen túlról” című nagylemezen („Legends From Beyond The Galactic Terrorvortex”), ami tavaly május végén jelent meg. XIII. Angus McFife és a zenekar közleménye szerint e különleges utazás eredményeként minden idők legjobb power metal lemezét hozták létre, ami különböző formátumokban is elérhető. Ezek közül például a fadobozos deluxe változat, a kétlemezes vinyl és CD változat tartalmazza a teljes lemez szimfonikus hangszerelésű változatát is. A Keeper Of The Celestial Flame Of Abernethy klipje pedig itt látható.

A két power metal szupercsapat közös fellépése már önmagában hatalmas durranás lesz, de azért érdemes odaérni a nyitózenekar koncertjére is: a svéd Brothers of Metal az északi mondavilág történeteit ülteti be epikus hangvételű metal himnuszokba. A 8 (!) tagú zenekar 2018-ban robbant be Prophecy Of Ragnarök lemezével, amit 2020-ban követett az Emblas Saga című lemez. Utóbbiról Kaunaz Dagaz című számhoz klip is készült.

A hármas a koncertet szervező Concerto Music jelzése alapján minden bizonnyal Budapesten is telt ház előtt lép fel a Barba Negra Red Stage színpadán, az utolsó szabad jegyek még elérhetőek. A nagy érdeklődésre és dupla headliner programra reagálva a kapunyitás már 18 órakor megtörténik majd.

