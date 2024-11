Biztos pénz: Milliárdokért szakértenek a kormánynak

Szinte mindennek van már biztosa a magyar kormányban. - olvasható a Népszava cikkében. A szakértői, biztosi apparátusra tavaly majd egymilliárdot költött a magyar kormány. Az idei évben sem változott ez nagyban, azaz két év alatt kétmilliárdot költött erre a kabinet.

Harmincnál több miniszteri biztos, fél tucat miniszterelnöki biztos, 22 kormánybiztos és kilenc miniszterelnöki megbízott segíti a kormány munkáját. A 2023-as év végén 57 fő szerepelt ezen a tanácsadói listán, akiknek illetménye 951,1 millió forintra rúgott.

Az állampolgári eskük szervezésétől, az űrkutatáson, a bormarketingen, a kreatív ipar felügyeletén, a Mohácsi csata 500. évfordulójának méltó megünneplésén túl a többi között az oszakai világkiállítás, az uniós elnökség és a szubszaharai térségben való magyar szerepvállalás felügyelete, a magyar-csángó kapcsolatok, az áldozatsegítő központok kommunikációja, a szankciók miatti kihívások kezelése és a nemzeti lovassportok fejlesztése. De külön ember őrködik például a katonai identitás és a magyar életmód védelmén is – derült ki lap összeállításából. A miniszterek által kinevezett biztosok mellett a miniszterelnöknek is vannak külön biztosai és megbízottjai, ezenfelül kormánybiztosok is segítik a munkát.

A legtöbben 2022-ben voltak, akkor 82 biztos segítette a kormány munkáját összesen évi 806 millió forintért.

A tavalyi évről szóló zárszámadásban 57 fő szerepelt ezen a soron, ám már 951,1 milliós költséggel. Az Orbán-kormány legutóbb júliusban emelte a miniszteri és államtitkári fizetéseket, márpedig a biztosok illetménye az államtitkári fizetésekhez kötődött, ami személyenként változó, és általában 2 millió forint felett van.