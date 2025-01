Boldog új áremelkedést!

Újabb két forinttal emelkedett a benzin és a gázolaj ára. Január elsején a kereskedők az inflációkövető adóemelésre hivatkozva már végrehajtottak egy jelentősebb emelést. Akkor a benzin literenkénti jövedéki adója 153-ról 159, míg a gázolaj esetében a 143-ról 149 forintra nőtt.

Az üzemanyagár emelkedése sajnálatosan magával hozza az élelmiszerek és az alapvető fogyasztási cikkek árának emelkedését, mivel ezeket szállítani kell így az árukban ezek a tételek is rendre megjelennek. Januártól tovább emelkedik a bakolás ára is. Ez annak is következménye, hogy lejárt az a határidő, ameddig a bankok nem terhelhették át a lakossági ügyfeleikre a megemelt pénzügyi tranzakciós illetéket. Bár a Jobbik rendre azt javasolta, hogy átlagbérig legyen ingyenes a bankolás, sőt a kormányzat miniszterei erre rendre bólogattak is, ehhez képest jelentős mértékben drágulnak a banki költségek hazánkban.

A kormány ettől sem védte meg az embereket. Az Orbán-kormány a költségvetési kiigazítások keretében 2024 októberétől bevezette a deviza- és valutaváltást terhelő kiegészítő illetéket a pénzforgalmi szolgáltatás esetén kirótt 0,45 százalékos adó felett, amelynek felső határa tranzakciónként 20 ezer forint. 2025-ben sokakat érint a készpénzfelvétel és az átutalásokat terhelő illeték: minden átutalás 0,45 százalékát az állam kapja, itt is 20 ezer forint a felső határa, készpénzfelvételt viszont 0,9 százalékos adóval terheli meg az állam. Emellett emelkedik a tartós befektetési számlán tartott befektetések adója.

A jövedéki adó inflációkövető emelkedésével drágult az alkohol és a dohánytermékek ára is. A tavaly augusztusi infláció mértékével emelkednek az autópályák díjai, drágul a városi autóhasználat is.

A végére pedig egy idegtépő dolog, bár ez nem az áremelkedésekről szól. Január 16-tól kötelező lesz a kétfaktoros azonosítás az Ügyfélkapun, azaz az Ügyélkapu +-ra kötelező lesz átállni. A problémát csk az okozza, hogy a rendszer sokaknak okoz nagyon sok bosszúságot, finiman szólva is működőképtelenségével. Nem engedi be a regisztráni kívánokat, különböző hibakódokat dob ki. Emiatt január 6-tól komoly roham várható a kormáynhivatalokban.