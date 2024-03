Brenner Koloman: Június 9-én végre ítéletet mondhatunk az elmúlt 14 év fideszes, egypárti túlhatalma felett!

A Jobbik-Konzervatívok hagyományos módon a Batthyány-örökmécsesnél tartotta március 15-i ünnepi megemlékezésén felszólalt Brenner Koloman, a párt főpolgármester-jelöltje is. A történelem iránt érzékeny emberként számára különösen hangsúlyosak ezek az évfordulók.

Brenner Koloman úgy fogalmazott, hogy 1848. március 15-én kezdődött el az a hosszú folyamat, amelynek végén eljutottunk a polgári Magyarországig. A jelenlegi közállapotokat figyelembe véve úgy véli, hogy ma is rendkívül aktuálisak azok a mondatok, amelyek 1848. március 15-én elhangzottak.

Ennek a forradalomnak és szabadságharcnak a magyar polgárok az 1867-es kiegyezés után tudták csak learatni a gyümölcseit

– emlékeztetett a jobbikos politikus. Hozzátette: ha körülnézünk most ebben a gyönyörű szép városban, Budapesten, akkor láthatjuk, hogy a kiegyezést követő évtizedekben épült fel és vált igazi fővárosává minden magyar polgárnak, nem csak itt, hanem az egész Kárpát-medencében.

Szerinte ez egy nagyon fontos szimbolikus gondolat, amely 2024-ben is aktuális, hiszen a magyar polgári világ abból áll, hogy a magyar polgárok önálló egzisztenciával rendelkeznek, egy európai uniós tagállamban olyan bért kapnak, amelyet megérdemelnek a XXI. században. „Olyan bért, amely nem olyan alacsony, hogy emiatt aztán nyugatra kelljen vándorolniuk a magyar polgároknak, hanem a szülőföldjükön tudnak boldogulni”.

Brenner Koloman kiemelte, a polgári Magyarország előfeltétele az is, hogy kiegyensúlyozott médiahelyzet legyen az országban, nem pedig a fideszes egypárti túlhatalom által leuralt média. Csak jól informált magyar polgárok döntenek hazájuk sorsa felett – hangsúlyozta.

Június 9-én nemcsak Budapesten, hanem szerte az országban ítéletet mondhatunk az elmúlt 14 év fideszes egypárti túlhatalma felett!

A Jobbik-Konzervatívok főpolgármester-jelöltje szerint ezen kívül ítéletet mondhatunk a rendszerváltás óta eltelt 33 év politikai elitjeinek a teljesítménye felett is. „Hiszen ne feledjük el, hogy itt az a csúfos gazdasági, morális és közéleti válság, amelyben most élünk, az az elmúlt 33 év politikai elitje termelte ki!” A konzervatív politikus hangsúlyozta, hogy a Jobbik ebben soha nem vett részt, de most az ő feladatuk, hogy utat mutassanak a magyarságnak, megmutassák nekik, hogy igenis van polgári alternatíva

A mi feladatunk, hogy magasra emeljük polgári Magyarország zászlaját, nemcsak itt Budapesten, hanem szerte az országban, és eljuttassuk a magyarságot oda, ahova 33 évvel ezelőtt a rendszerváltoztatás időszakában gondoltuk, hogy hamarabb eljutunk.

