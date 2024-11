Csak a defekt állította meg a drogos tolvaj ámokfutását

Autólopás miatt tett feljelentést egy sértett november 6-án a Veszprémi Rendőrkapitányságon - írja a police.hu.

Az egyik bevásárlóközpont parkolójából előző éjszaka elvitt kocsit a tettes defektesen Szentkirályszabadján hagyta.

Ugyanezen a napon egy közösségi kerékpáros rendszert üzemeltető cég képviselője is feljelentést tett, mert ismeretlenek megrongálták több bicikli dokkolóját, ezzel mintegy 2 millió forintos kárt okozva a társaságnak. A tettesek használták a kerékpárokat, majd a város különböző pontjain hátrahagyták azokat. A nyomozók széles körű adatgyűjtést folytattak és elfogatóparancsot adtak ki a feltételezett elkövetővel szemben. A 27 éves helybeli férfit november 7-én délután Veszprém belvárosában igazoltatták.

Ruházatának átvizsgálása során fehér port tartalmazó, kis tasakot találtak nála. Ellenőrizték a vele lévő 20 éves veszprémi fiatalembert is, akinél szintén droggyanús anyagot találtak egy kis zacskóban.

Ezután mindkét férfit előállították, és kábítószergyorstesztet alkalmaztak velük szemben, amely pozitív eredményt mutatott.

A 20 éves férfival szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, a 27 éves férfit pedig a nyomozók őrizetbe vették, és jármű önkényes elvétele, rongálás, valamint kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását.

A Fidesz a drogos sofőrök mellé állt

A Jobbik októberben kezdeményezte, hogy 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtsák azokat, akik kábítószer, vagy alkohol befolyása alatt okoznak halálos közúti balesetet. Az ilyen elkövetők jogosítványát a párt javaslata alapján örökre bevonták volna.

Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának fideszes többsége elutasította a kezdeményezést.

"Nem értem, miért kell kesztyűs kézzel viszonyulni ezekhez a családirtókhoz, gyerekgyilkosokhoz. Miért kell pátyolgatni azokat, akik mészárszéket csináltak az Árpád-hídból, vagy azokat, akik Ferihegyi úton egy családapát küldenek a másvilágra"

- nyilatkozta a döntés után Ander Balázs, a párt országgyűlési képviselője.

A Jobbik gátat vetne a drogjárványnak

Ander határozott kormányzati fellépést sürgetett a szerinte második Trianonnal fenyegető hazai droghelyzet kezelésére is szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

A politikus azt hangsúlyozta, a "drogjárvány" terjedése rengeteg egyéb problémát gerjeszt, ezek közül a legfontosabb, hogy gyakorlatilag lehetetlenné teszi a társadalmi integrációt a dizájnerdrogoktól leginkább sújtott, "halmozottan hátrányos helyzetűvé nyomorított" területeken, mivel ezek a"kotyvasztott mérgek" későbbi tanulásra és munkára képtelenné teszik fogyasztóikat.

"A szegregátumok gyakorlatilag gettófalvakká növik ki magukat, a gettófalvak pedig előbb-utóbb összeérnek, és egész járásnyi területek tűnnek el az össztársadalmi összeomlás süllyesztőjében"

– fogalmazott a politikus, azt hangsúlyozva, hogy a drogprobléma megoldatlansága "az utolsó szög lehet az integráció koporsójában".

Ander Balázs jelezte: országgyűlési határozati javaslatban kezdeményezik, hogy

zárják be a drogkereskedők előtt a csekély mennyiségű kábítószerrel való visszaélés jelentette kiskaput, hiszen a dealerek pontosan tudják, mekkora mennyiséget maguknál tartva esnek még az enyhébb elbírálás alá. Felvetik azt is, hogy vezessék be a közösségi távoltartás intézményét a hazai jogrendbe, azaz büntetésük letöltése után még egy-három évig ne térhessenek vissza korábbi lakhelyükre a drogkereskedők.