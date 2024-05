Csak Orbán Ráhel tudja, mennyi pénzünkbe került, hogy félszáz külföldi influenszer bulikázott nálunk

A Magyar Turisztikai Ügynökség és az abban nagy befolyással rendelkező Orbán Ráhel meghívására nagyjából 50 olyan influenszer, youtuber, tiktoker és modell érkezett néhány napra Magyarországra, akiknek összesen százmilliónál is több követőbázisuk van - számolt be a Telex.

A külföldi tartalomgyártók többek között a Tiborcz István-féle BDPST Group érdekeltségébe tartozó helyszíneket, így a Botaniq Budai Klubot, az Operát, a Four Seasons Hotelt, a Szimplát, a New York Kávézót, illetve az Arany Bástya éttermet is végiglátogatták.

A rendezvényre Budapest Influencer Trip néven hivatkoztak. Mint a portál írja, a meghívottak elit helyszíneken, privát bulikon szórakoznak, ahonnan a nyilvánosságot és a sajtót is kizárták.

Az ide látogatók között volt David Dobrik youtuber is, akinek a két YouTube-csatornáján összesen több mint 25 millió feliratkozója van. De Tommy Fury brit boxoló is a fővárosba érkezett.

Az MTÜ Visit Hungary Instagram-profilján végig lehet nézni, kik vettek részt az eseményen. A meghívott influenszerek történeteiben kivétel nélkül szerepelt az #ad felirat, ezzel jelezve, hogy fizetett hirdetésekről van szó.

A külföldiek mellett közel 150 magyar influenszert is bevontak a Budapest promózására.

A meghívottak között voltak a TV2-n képernyőre tűzött Next Topmodell Hungary versenyzői, Puskás-Dallos Bogi, T. Danny, KKevin, valamint több olyan tartalomgyártó is, akik divat és lakberendezés témájában posztolnak. Ilyen például Hédinke, Palkovics Zóra, Király Lina és Timella (Gelencsér Tímea).

Szerdán a Halászbátyán volt egy party, de volt fogadás a Párisi Udvarban, majd egy újabb buli az Operaraházban is.

A Halászbástyán rendezett eseményen a nagy presztízsű, luxus ibizai klubokból ismert izraeli Guy Gerber és a New York-i The Martinez Brothers dj-páros is játszott.

De a partisorozaton fellépett még a svájci Adriatique és a belga techno DJ, Charlotte de Witte is. Információink szerint előbbi fellépési díja 100 ezer euró (vagyis több mint 37 millió forint!), utóbbi pedig általában 75 ezer euróért szokott fellépéseket vállalni.

Mindezzel egy időben Orbán Ráhel megnyitotta a BDPST Group hoteljét

A Spice of Europe kampány részeként most tartották a Vörösmarty téri Hotel Dorothea luxushotel nyitóbuliját is. A külföldi influenszerek pedig nem kérdés, hogy részt vettek az eseményen, nagy részük ugyanis onnan jelentkezett be.

A Telex úgy tudja, a szintén a BDPST Group-hoz tartozó sárvári szállodában ér majd véget a hétvége.

