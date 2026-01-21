Döntött Orbán Viktor, így változik a gázszámla

A januári fogyasztás többletét a kormány átvállalja – jelentette be szerdai videójában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő által bejelentett intézkedés valószínűleg a központi költségvetést fogja terhelni.

Orbán Viktor bejelentése szerint „a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezetünk be". Ezt azt jelenti, hogy

a januári fűtésnél jelentkező többlet fogyasztást, annak költségeit a kormány átvállalja.

Azt egyelőre nem tudni, mi lesz a kompenzáció alapja. „Diktálós” számlázás esetén vélhetően a tavalyi vagy az elmúlt pár év számlája alapján számíthatják a rezsistopot, de egyelőre rejtély, mi alapján fogják kiszámítani, mennyi lesz az átalányban fizetők kompenzációja.

Orbán Viktor a nap folyamán már belengette, beleszólnak a rezsicsökkentési rendszerbe.