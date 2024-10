A Jobbik képviselője felsorolta, milyen nehézségekkel szembesülnek a vidék Magyarországán

"Gyakran hallani a kormánytól és a kormánypártoktól, hogy a vidék pártjaként és a vidéki emberek képviselőiként aposztrofálják magukat. Két évvel a költségvetés vitájában az egyik felszólalójuk még azt is kijelentette, elérték, hogy felszámolták a szegénységet. Hála a tervezők és a kivitelezők tökéletes munkájának, akik megalkották ezt a gyönyörű épületet, hogy egyébként nem omlott rá, vagy önökre ilyen hazugságok után az Országház" - kezdte hétfői, "Kórkép a vidéki valóságról" című napirend előtti felszólalását Dudás Róbert a Parlamentben.

A Jobbik országgyűlési képviselője szerint ahhoz, hogy ténylegesen lássák a vidéki helyzetet és azt, hogy a vidéki emberek sokaságának milyen nehézségeik, életkörülményeik vannak és hogyan kell élniük a mindennapjaikat, ahhoz bizony el kellene menni vidékre.

"Ez egy budapesti klímás irodából, tisztelt hölgyeim és uraim, nem látszik, viszont azt is nagyon jól tudom, hogy nem fogják venni a fáradtságot, propaganda szöveggel fogják megmagyarázni ezt a helyzetet, pedig még egyszer mondom, el kellene menni vidékre, és saját szemüknek hinni, ott tapasztalatokat gyűjteni"

- fogalmazott.

Dudás ezután a teljesség igénye nélkül megemlített néhány dolgot, ami negatívan befolyásolja a vidéki embereknek az életét. Felsorolását a takarékszövetkezetek évekkel ezelőtti bezárásával kezdte, amiről akkor beszéltek neki a vidéki emberek, amikor még polgármester volt.

Az ellenzéki párt politikusa felidézte, akkor még azt mondták, hogy ez ugyan baj, de legalább ott vannak a posták, amik megnyugvást jelentettek számukra, hiszen azok az egyetlen olyan intézménynek számítanak főleg kistelepüléseken, ahol a pénzügyeiket az idős emberek intézhetik.

Dudás kiemelte, lassan három éve annak, hogy tömegével kezdték el bezárni, főleg a vidéki postahivatalokat, ő pedig a postabezárások ügyének legnagyobb szószólójaként rengetegszer fordult már a kormányhoz, hogy jelezze, mennyire káros, amit csinálnak.

Felidézte, Orbán Viktort is többször kérdezte, ahogyan Fónagy államtitkár úrnak is több alkalommal tett fel a postával kapcsolatban kérdéseket. Ráadásul nemcsak kritikát fogalmazott meg, hanem megoldási javaslatokat is benyújtott a kormánynak, de egyiket sem fogadták meg.

Törvénymódosító javaslatot, határozati javaslatot nyújtottam be, lesöpörték az asztalról. A legutóbbi írásbeli kérdésemre adott válaszban viszont megerősítették, hogy minden 1500 fő alatti településen a bezárják a postákat, még ha Önök nem is így fogalmaztak, hanem úgy, hogy "racionalizálják" azokat

- fogalmazott.

Szerint akárhogyan csűrik-csavarják, ez bezárást jelent. Nem lehet másképpen jellemezni azt, amikor mondjuk egy 800 vagy 1000 fős településen 13 óra és 13 óra 40 perc között lesz ott egy postakocsi. Munkaidőben hogyan intézik az emberek az ügyeiket? - tette fel a kérdést.

A jobbikos politikus ezután arról beszélt, hogy bezárták az iskolákat is a kistelepülésen.

Sok esetben még felújították, több tízmillió forintot ráköltöttek, majd vagy a következő évben, vagy még abban az évben bezárták. Bizonyára van benne logika, csak Önökön kívül ezt senki sem érti. Nincsenek munkahelyek. No, de hogyan is lennének munkahelyek, amikor a közlekedés nem megoldott?

- mondta, hozzátéve, hogy rosszak, sok helyen járhatatlanok az utak.

Vannak olyan települések, amelyek 15-20 vagy éppen 25-30 éve várják, hogy végre csináljanak már valamit az útjaikkal. Dudás szerint ilyenkor a kormány részéről azzal szoktak érvelni, hogy vannak buszjáratok. Az a település, ahol reggel van egy buszjárat, meg délután van egy buszjárat, az azért még nehezen nevezhető tömegközlekedésnek, és ez a helyben élő, dolgozni szándékozó emberek lehetőségét vonja el és lehetetleníti el - mutatott rá.

Na most, ha nincsenek munkahelyek és bezárták az iskolákat, akkor aki csak teheti, vagy elmegy albérletbe, vagy ha lehetősége van, akkor még a gyermekét és unokáját is eladósítva hitelre, de vesz egy lakást vagy egy házat a közeli településen vagy városban, ahol ezek a szolgáltatások elérhetők

- emelte ki.

Bezárnak a boltok, a zöldségesek, a vegyesboltok, minden bezárt, hiszen nincsen kereslet. Fizetőképes kereslet pedig egyre kevésbé - mondta.

A Jobbik országgyűlési képviselője végül említést tett a vasútvonalakról is.

Önök 2010-ben azzal kampányoltak többek között, hogy az előző kormány által bezárt vasúti szárnyvonalakat újra fogják nyitni. Ez azonban nem történt meg, sőt folytatták ezt a pusztító munkát, és még több vasúti szárnyvonalat zártak be úgy, hogy egyébként a személyközlekedés vidéken, vasúton szinte elképzelhetetlen

- jelentette ki.

Dudás Róbert úgy látja:

Ennek a sok bezárásnak az egyik legszomorúbb következménye az, hogy a zömmel idősek lakta kistelepülésekre az időseket egyszerűen bezárták úgy, hogy szinte ellátás nélkül kell vegetálniuk a saját kis szeretett kis településükön.

Egyetlen egy kérdés maradt: Önök laknának-e ilyen településen? Meggyőződésem, hogy nem. Márpedig amennyiben nem, akkor kérem tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy másnak se kelljen! - zárta felszólalását a jobbikos politikus.

(Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír)