Égetés vagy párologtatás? Nem mindegy! (x)

Az emberek már ősidők óta szeretik a gyógynövényeket nem csupán meginni, megenni, hanem beszívni is. Teljesen természetes igény az, hogy időnként elfüstöljenek egy-egy gyógynövényekből megtekert cigarettát. Természetesnek ugyan lehet természetes, ám egészségesnek semmiképpen sem mondanánk ezt a módot. Hogy miért nem? Mai cikkünkben ennek eredünk utána.

Ha te magad is szereted a gyógynövényeket, sőt, alkalomadtán akár szívesen el is szívod őket, akkor mindenképpen tarts ma velünk!

Miért nem jó az égetés?

Talán nem is kell túlmagyarázni, hogy miért jobb a Growisland vaporizátorait használni, szemben a teljesen sima, mondhatni átlagos cigarettával. Míg a vaporizátorok jóval kevesebb hőfokra melegítik fel a gyógynövényt, addig a klasszikus változatban nem párologtatják, hanem szó szerint elégetik a gyógynövényeket, ezáltal pedig sokkal rosszabb levegőt teremtünk magunknak. Hiszen az égéstermék a gyógynövény mellett ugyanúgy bejut a szervezetünkbe, így talán mondani sem kell, de számtalan toxikus anyagot lélegzünk be.

Ezzel szemben ott vannak a fent említett webáruház vaporizátorai, amelyek segítségével diszkréten, szinte illatmentesen tudjuk elpöfékelni az általunk kiválasztott gyógynövényt. Meglehetősen diszkrét, bár nagy “füstfelhőt” csap, ami viszont nem is füst, hanem a kicsapódó gőzfelhő, és szinte azonnal, ahogy megjelent, el is párolog. Ezáltal nem csupán az otthonunkban nem hagy szagot, hanem a ruháinkban sem hagy nyomot – ez utóbbi valljuk be, egészen zavaró tud lenni, főleg azok számára, akik viszont nem pöfékelnek egyáltalán.

Ebből következően sokkal több helyen tudsz úgymond rágyújtani, mintha a standard cigarettádat szívnád.

Persze akár párologtatóba is betehetjük, de őszintén, a direkt a szervezetbe való juttatás kétségtelenül hatékonyabb.

Mi kerülhet bele?

Meglepő lenne, ha épp a kendert nem említenénk, ám fontos tudni, hogy gyakorlatilag bármilyen gyúgynövényt belerakhatunk. Persze előtte érdemes a hatásairól tájékozódni, hiszen akár meglévő egészségügyi gondokat is megpróbálhatunk “gyógyítani” vele.

Ezért aztán a sor végtelen, hiszen a kendert számtalan másik gyógynövénnyel szokás párosítani, már csak az illat elrejtése miatt is.

Ma már mindenből készül hordozható változat!

A gyártók számára úgy tűnik, hogy teljesen egyértelmű, mindenből kell, hogy készüljön hordozható változat, így nem meglepő módon a Growisland kínálatában is számtalan mobilizálható vaporizer tűnik fel. Ezek formára és méretre szinte teljesen megegyeznek az e-cigarettával, ám ellentétben velük, a beletett gyógynövény függvényében még akár egészségesnek is mondhatóak.

Ha pedig már megvan a vaporizátor, akkor csupán arra kell ügyelni, hogy valóban kiváló minőségű gyógynövény kerüljön bele. Ha ugyanis erre kellő figyelmet fordítunk, akkor egészen biztosan nem lélegzünk be vele semmilyen toxikus anyagot.