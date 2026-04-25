Egy korszak vége: Orbán Viktor a bukás után nem lesz parlamenti képviselő

Orbán Viktor Fidesz-elnök, bukott miniszterelnök szombaton délután a Facebookon jelentette be,
ő maga nem veszi fel a parlamenti képviselői mandátumot,
a Fidesz hétfőn megalakuló országgyűlési frakcióját pedig Gulyás Gergely eddigi kancelláriaminiszter fogja vezetni.
Orbán azt mondta, rá most a „nemzeti oldal” újjászervezésében van szükség, és ha a júniusra előrehozott tisztújító kongresszuson bizalmat kap, akkor ezért a párt elnökeként fog dolgozni.
Orbán Viktor azon kevesek közé tartozott, akik a rendszerváltástól, 1990 májusától kezdve egyfolytában parlamenti képviselők voltak.
Rajta kívül ezt csak Kósa Lajos, Kövér László és Németh Zsolt mondhatta el.
A nap során az is kiderült, a KDNP frakciójából sem Semjén Zsolt eddigi miniszterelnök-helyettes, sem Latorcai János, az Országgyűlés egyik alelnöke, sem pedig Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős eddigi államtitkára nem veszi fel a mandátumot, az országgyűlési képviselőcsoportot Rétvári Bence fogja vezetni, aki eddig a Belügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára volt.
Orbán Viktor távozására Magyar Péter leendő miniszterelnök úgy reagált, a „bátor” utcai harcos nem képes felelősséget vállalni, egyben
a Fidesz Gyurcsány Ferencének nevezte.
Az új parlament jövő hét szombaton délelőtt ül össze.