Egy korszak vége: Orbán Viktor a bukás után nem lesz parlamenti képviselő

Orbán Viktor Fidesz-elnök, bukott miniszterelnök szombaton délután a Facebookon jelentette be,

ő maga nem veszi fel a parlamenti képviselői mandátumot,

a Fidesz hétfőn megalakuló országgyűlési frakcióját pedig Gulyás Gergely eddigi kancelláriaminiszter fogja vezetni.

Orbán azt mondta, rá most a „nemzeti oldal” újjászervezésében van szükség, és ha a júniusra előrehozott tisztújító kongresszuson bizalmat kap, akkor ezért a párt elnökeként fog dolgozni.

Orbán Viktor azon kevesek közé tartozott, akik a rendszerváltástól, 1990 májusától kezdve egyfolytában parlamenti képviselők voltak.

Rajta kívül ezt csak Kósa Lajos, Kövér László és Németh Zsolt mondhatta el.

A nap során az is kiderült, a KDNP frakciójából sem Semjén Zsolt eddigi miniszterelnök-helyettes, sem Latorcai János, az Országgyűlés egyik alelnöke, sem pedig Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős eddigi államtitkára nem veszi fel a mandátumot, az országgyűlési képviselőcsoportot Rétvári Bence fogja vezetni, aki eddig a Belügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára volt.

Orbán Viktor távozására Magyar Péter leendő miniszterelnök úgy reagált, a „bátor” utcai harcos nem képes felelősséget vállalni, egyben

a Fidesz Gyurcsány Ferencének nevezte.

Az új parlament jövő hét szombaton délelőtt ül össze.