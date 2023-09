Bencze János: Bezárnak egy olyan orvosi ügyeletet, amely 19 ezer embert látott el, és nincs a közelben kórház

Bencze János, a Jobbik-Konzervatívok Tolna megyei országgyűlési képviselője keddi parlamenti felszólalásában rámutatott, hogy Orbánék 2010-ben nem azt ígérték az egészségügyben, mint amit azóta csináltak. Riogatták az országot, hogy ha nem a Fidesz nyer, akkor egészségügyi intézményeket fognak bezárni, csökken az orvosi ellátás színvonala – emlékeztetett az ellenzéki politikus. Most nézzük meg, hogy mi történt:

Simontornyán, a paksi választókerületben bezáratnak egy olyan orvosi ügyeletet, ami 19 ezer embert látott el egy olyan térségben, amelynek a központjáben sincs kórház – magyarázta. "És ez fáj most mindenkinek. Én beszéltem kormánypártival, képviselővel, szavazóval is, helyi szervezetekkel, fáj mindenkinek, ez 19 ezer embernek fáj."

Önök nem ezt ígérték, önök fejlesztéseket ígértek, de ez nem fejlesztés. Ha bezárunk valamit és rátestáljuk a Mentőszolgálatra az nem fejlesztés! Itt emberek életéről van szó, és 19 ezer embernek az orvosi ügyeleti ellátásáról.

A Fidesz a 2010-es választás előtt végig azt hajtogatta, hogy a baloldali kormányok egészségügyi intézményeket zárattak be, még többet fognak bezárni, ehhez képest a Fidesz-kormány záratott be egészségügyi intézményeket azóta – mutatott rá Bencze János.

Egy helyi, Tolna megyei példát is felhozott: "Volt nálunk egy kis kórház Pincehelyen. Ez a kórház 2015-ben lényegében bezárt."

Pofátlanul kiakasztottak rá egy olyan táblát, hogy "fejlesztés" és ápolási osztályt csináltak belőle, azaz elfekvőt.

Megszűnt az aktív ellátás, megszűnt a sebészet, megszűnt a sürgősségi. A térség lakói kiálltak a kórházért, de hiába: a kórházat a Fidesz-kormány megszüntette.

Ez a Kórház '53-tól 2015-ig működött. Túlélte a kommunizmust, az államszocializmust, a rendszerváltást is. A Fidesz-kormányt nem élte túl.

Ekkor a kormány azt igérte a térség lakóinak, hogy megoldják a helyzetet: lesz orvosi ügyelet, egynapos sebészet, mini labor, fejlesztések fognak történni. Ehelyett most még azt is bezárják, ami eddig van – emelte ki az ellenzéki politikus. A kormánypárt Tolna megyei szavazói sem ezért szavaztak a Fideszre.

Most az Országos Mentőszolgálat vette át az ügyelet helyét, de vannak olyan ellátási formák, amikhez ez nem kielégítő, például egy stroke, embólia, anafilaxiás sokk, egy infarktus stb. Bencze János közeli hozzátartozóját is megmentették ezen az ügyeleten és sok ismerősét is.

A Jobbik-Konzervatívok képviselője felolvasta, hogy hány település marad most orvosi ügyelet nélkül:

• Simontornya

• Tolnanémedi

• Kisszékely

• Nagyszékely

• Belecska

• Ozora

• Fürged

• Pálfa

• Pincehely

• Igar

• Mezőszilas

• Dég

• Gyönk

Szerinte ez példaértékű volt, mert megyéken, térségeken ívelt át az ellátás. A múködése csak pénz és politikai akarat kérdése lenne.

És mi lesz így az idősekkel? Ahol sok az idős, a 70 fölöttiek, ott még nagyobb szükség van orvosi ellátásra. Önök tőlük veszik el az ellátást, az életük megmentésének a lehetőségét

– mondta Bencze János, majd felszólította a Fidesz-kormány egészségügyért felelős politikusait, hogy valamelyikük menjen el ebbe a térségbe, nézzen az emberek szemébe, és beszélgessen el velük a kérdésről.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, ahogy ezeken a településeken korábban is biztosított volt az ügyeleti ellátás, úgy a jövőben is biztosított lesz, csak sokkal jobb színvonalon. Hozzátette: azokból a vármegyékből, amelyek már csatlakoztak az új ügyeleti rendszerhez, nem érkeztek panaszok.

Közölte, megszűnt a korábbi széttagolt ügyeleti rendszer, az új ügyelet kis- és nagyvárosban, az ország nyugati és keleti részén, a szegényebb és gazdag településeken mindenkinek mindig elérhető. Hozzátette: az állam az új rendszerhez többleterőforrást ad, hogy ne az önkormányzatok pénzhiányától függjön az ellátás minősége.

(Címlapkép: Bencze János, a Jobbik képviselője napirend előtt felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. szeptember 26-án. MTI-Kovács Attila)