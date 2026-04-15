Egyre távolabb az ezerforintos üzemanyagár réme

Jelentős mértékű csökkenést tapasztalhatunk csütörtökön a hazai benzinkutak nagykereskedelmi piaci áraiban a Holtankoljak információi szerint. Az autós szaklap azt írja, a benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj bruttó 24 forinttal kerül majd kevesebbe a piacon.

A portál saját statisztikái szerint szerdán ezek a piaci átlagárak fogadták a kutakon az autósokat:

– 95-ös benzin: 686 forint/liter,

– gázolaj: 772 forint/liter.

A kampányban bevezetett védett árak (95-ös benzin esetében 595 forint/liter, dízel esetében 615 forint/liter) továbbra is érvényesek.

Szerdán kora délután a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 96 dollár volt, míg a hazai finomítókban használt Urals hordójáért 117,5 dollárt kellett fizetni. Ugyanekkor a bankközi devizapiacon az eurót 364,5, a dollárt 309,5 forintért adták.