Elképesztő hangot engedett meg magának a DK-s képviselő

Barcs városa a 2025-ös sikeres szereplése után ebben az évben is meghívást kapott a horvátországi Verőcén megrendezett Viroexpo szakmai kiállításra. A dél-somogyi város vezetősége kétségtelenül és egyhangúlag pozitívan értékelte a részvételt, ám Remes Gábor képviselő-testületi tag, a DK országgyűlési képviselőjelöltje kritikát fogalmazott meg – mégpedig a tolmács szerb akcentusa miatt. Az esetről beszámoló Sonline azt írja, a város ipari parkjának tárgyalása során szóba került a park áramellátásának kiépítése: az áramszolgáltató másfél évet kért, azonban ez a hosszú várakozási idő elriasztja a beruházókat és befektetőket. Az erről szóló tárgyalások során a város polgármester asszonyát, Anderné Röszler Erikát tolmács segítette a horvát féllel való kommunikációban.

A tolmács személyét a DK-s képviselő ezekkel a szavakkal kritizálta:

„Nem tudom ezt hogy kellene mondani, de a délszláv háború óta nagyon érzékenyek a szerbekre a horvátok, ez konkrétan előkerült mint téma, hogy szerb akcentussal senki ne beszéljen a környezetükben. Jó? Tehát egész egyszerűen hátráltatja egy kapcsolat kiépítését, ha nem a megfelelő ember van melletted. Ezt nagyon komolyan mondták, jó szándékkal, tehát semmi egyéb, jó szándék.”

A polgármester asszony „szégyentejes” viselkedésnek minősítette Remes képviselő felszólalását, és azonnal a tolmács védelmére kelt:

„Az, hogy szerb akcentussal rendelkező tolmácsot viszek ki? Hát... én nem tudom megítélni, hogy neki van-e szerb akcentusa, vagy nincsen szerb akcentusa, de azt tudom mondani, hogy akivel kimentem, egy magyar ember. Egy magyar ember, aki önhibáján kívül, a határon túl született, vagy a határon túl ragadt, és azért büntetni, mert valamikor meghúzták azt a trianoni határt, amire hivatkozol, hát nem is tudom..., tehát minden határon túl rekedt magyarnak óriási fájdalom az, amikor mi itt, anyaországi magyarok bármilyen úton-módon, de teszünk rájuk egy bélyeget. Emiatt most szégyellem magam. Nagyon sajnálom, hogy egy testületi ülésen ez elhangzott”

– válaszolta a baloldali képviselőnek Anderné Röszler Erika, aki kiemelte, a tolmács személye mellett eddig mindenki pozitívan állt, a horvátok elismerik a munkáját, a legelső és a legutóbbi alkalommal is elismeréssel beszéltek róla, és megköszönik, hogy profi tolmáccsal jelenik meg.

A lapnak az érintett tolmács nem kívánt nyilatkozni, Remes Gábor pedig azzal védekezett, az egyik tárgyaló partner vélte úgy, „szerencsésebb lenne, ha más tolmáccsal járna a polgármester asszony”. A DK-s képviselő hozzáfűzte, nem érzett benne semmi ellenszenvet, falhoz állítást, jó szándékkal mondta az illető, hiszen előtte is arról volt szó, milyen jó ennyi magyar embert kint látni.

