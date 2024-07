Elkészült az Örs vezér terénél a gyalogátkelő

Akadálymentesen, kényelmesen és biztonságosan lehet átkelni a Kerepesi úton annak köszönhetően, hogy elkészült, és már használatba is vették a közlekedők az új gyalogos-átkelőhelyet az Örs vezér terénél – számolt be a BKK sajtóközleménye. A Budapest Közút lebonyolításában végzett beruházással régi adósságát törlesztette a főváros: a Zugló és Kőbánya között létesült zebra megkönnyíti a babakocsival, nagyobb csomaggal vagy kerekesszékkel közlekedők átkelését is.

Új gyalogoskapcsolat jött létre a főváros egyik forgalmas csomópontjában, az Örs vezér terénél.

A Sugárnál lévő HÉV-állomás és az Árkád bevásárlóközpont közötti – a villamosvágányokkal párhuzamos – gyalogátkelő használatával gyorsabban, akadálymentesen lehet átkelni a XIV. és a X. kerületet elválasztó Kerepesi úton.

A fejlesztés a Fővárosi Önkormányzat gyalogosközlekedést segítő lépéseinek sorába illik: megfelelve a többször kifejezett igényeknek, kiemelt feladatként kezelte a zebralétesítést, és a közösségi költségvetésből biztosított rá forrást – írták.

Korábban csak kerékpáros átkelő kötötte össze a Kerepesi út két oldalát.

Az új gyalogátkelőhely egyszerre szolgálja a nehezebben közlekedő idősebbek haladását, illetve a babakocsival, csomagokkal közlekedők és a kerekesszéket használók biztonságos átkelését.

A beruházás révén

⚫ jelzőlámpás gyalogos-átkelőhely létesült a Kerepesi úton a meglévő kerékpáros átvezetéssel párhuzamosan;

⚫ süllyesztett szegélyű, taktilis figyelmeztető és tájékoztató jelekkel ellátott burkolat segíti az akadálymentes és biztonságos átjutást;

⚫ a Kerepesi úton új középsziget épült;

⚫ a meglévő gyalogátkelők burkolati jeleit újrafestették.

A műszaki átadás-átvételi folyamat során kisebb helyszíni munkák, vagy ha szükséges, hibajavítások lehetnek – tette hozzá a sajtóközlemény.

A Kerepesi út zuglói és kőbányai oldala közötti felszíni gyalogátkelő kialakítását gondos tervezés és előkészítő munka előzte meg. A hiánypótló zebra megépítése megoldást jelent arra a korábbi jelenségre, hogy többen az aluljáró használata helyett szabálytalanul, a kerékpáros átvezetést használva keltek át a HÉV-végállomás és az Árkád között.

(Címlapkép: bkk.hu)