Elsüllyedt luxusjacht: Emberölés gyanújával indított nyomozást egy olasz ügyészség

Baleset okozása és többrendbeli emberölés gyanújával indított nyomozást a szicíliai partoknál hétfőn elsüllyedt Bayesian luxusjacht ügyében a szerencsétlenség helyszínéhez közeli Termini Imerese város ügyészsége - jelentette be szombaton Ambrogio Cartosio ügyész az MTI beszámolója szerint.

Ambrogio elmondta, hogy a vádhatóság vizsgálata jelenleg kezdeti szakaszában, egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik, de "nem zárható ki semmilyen változtatás", egyebek között az sem, hogy felmerül a szabotázs mint gyanú.

"Elképzelhetőnek tartom, hogy bűncselekményeket, akár szándékos emberölést követtek el, de ennek bizonyítására több időre lesz szükségünk"

- fogalmazott.

Cartosio tájékoztatása szerint az ügyben eljáró csoportja igyekszik feltárni a szerencsétlenséghez vezető minden körülményt, így alaposan megvizsgálják a hajó kapitányának, építőjének, a legénység tagjainak és más, az utasok biztonságáért felelős személyeknek a felelősségét is.

Az ügyész szerint a legfőbb kérdés az, hogy az olasz gyártó cég által - sajátos szerkezete miatt - elsüllyeszthetetlennek tartott, 56 méter hosszú luxusjacht miként borulhatott fel a viharban és nyelhette el "rendkívüli gyorsasággal" a tenger, miközben a közelben hajózó másik vitorlás nagyrészt sértetlen maradt.

A Termini Imerese-i ügyészek úgy tudják: a szerencsétlenséget egy "légzuhatag", azaz a felszínen vagy annak közelében hirtelen pusztító szélvihart előidéző, lecsapódó légáramlás okozta. A polgári védelem korábbi jelentése szerint egy víztölcsérnek nevezett, tornádóhoz hasonló időjárási jelenség boríthatta fel a hajót.

A nyomozók megvizsgálják azt is, hogy a szakács kivételével miként menekülhetett meg a teljes a legénység, míg hat utas a hajótestben rekedt és meghalt. Cartosio és Raffaele Cammarano helyettes ügyész felhívták a figyelmet arra is, hogy a holttestek többségét a hajó ugyanazon részén, a kijárat közelében találták meg, ami arra utal, hogy a hajó felboruláskor az utasok aludtak, majd felocsudva megpróbáltak kijutni a hajótestből. A nyomozás egyik fő csapásiránya annak megállapítása, hogy riasztotta-e őket valaki - közölték az ügyészek.

A Bayesian luxusjacht augusztus 19-én este süllyedt el egy viharban

A brit zászló alatt közlekedő Bayesian luxusjacht augusztus 19-én este süllyedt el egy viharban Porticello kikötőjénél, a szicíliai partoktól egy kilométerre. A hajón 12 utas és tízfős legénység tartózkodott.

A búvárok pénteken megtalálták az utolsóként keresett, hetedik holttestet, Mike Lynch brit nagyvállalkozó lányát, a 18 éves Hannah Lynchet a Bayesian belsejében, ezzel befejeződött a szerencsétlenség áldozatai utáni kutatás.

Mike Lynch holttestét csütörtökön azonosították, a hajóroncsból korábban Jonathan Bloomer, a Morgan Stanley elnöke, Bloomer felesége, Judy, illetve Cris Morvillo és felesége, Neda holttestét hozták fel. Morvillo Lynch ügyvédje volt, Bloomer pedig Lynch koronatanúja volt a vállalkozó csalási perében.

A jacht szakácsának, Recaldo Thomasnak a holttestét már a baleset napján megtalálták.

Bizonytalan, mennyi időbe telik a Bayesian szuperjacht kiemelése

Az olasz hatóságok bizonytalanok, hogy mennyi időbe telik a Bayesian szuperjacht kiemelése a tenger mélyéről, a művelet számos tényezőtől függ - közölték olasz tisztviselők.

A Bayesian szuperjacht mintegy 700 méterre a sziciliai Porticello partjaitól horgonyzott, amikor helyi idő szerint hétfőn hajnali 5 óra körül elsüllyedt hét ember halálát okozva, miután egy erős, úgynevezett "légzuhatag" típusú széllökés érte.

Raffaele Macauda ellentengernagy, Szicília nyugati részének tengerészeti igazgatója azt mondta, nem tudja megmondani, mennyi időbe telik, amíg a hajót ki tudják menteni. Többek között ki kell üríteni a jacht tartályait, hogy megakadályozzák a környezetszennyezést - jelezte.

A tisztviselő szombaton azon az olaszországi sajtótájékoztatón beszélt, amelyen bejelentették a hajótörés és az emberölés ügyében indított nyomozást, és részletesen ismertették, hogyan kívánnak eljárni a hatóságok.

A hajóroncs jelenleg 50 méter mélyen van, egyelőre nincs pontos időkeret a kiemelésre

A hajóroncs jelenleg 50 méter mélyen van, és jelenleg nincs pontos időkeret a kiemelésre, bár egyes szakértők becslései szerint ez nyolc hétig is eltarthat. Az ellentengernagy kijelentette: "minden a tulajdonosok elérhetőségétől és a roncs kiemelésének időkeretétől függ, és természetesen mindezt be kell nyújtani a kikötői hatóságoknak, és ezzel párhuzamosan természetesen meglesznek a vizsgálati eredmények is, és csak ezután tudjuk majd engedélyezni a műveletet".

Elsődlegesnek nevezte az üzemanyagtartályok kiemelését, "mert ennek környezeti kihatásai vannak", és azt mondta, ezt követően dolgoznak ki egy tervet időkerettel.

Az ellentengernagy nem tudta megbecsülni a művelet végső összegét, de közölte, hogy a tulajdonosok viselik a roncsok kiemelésének teljes költségét.

A szakértők remélik, hogy a kiemelés fényt derít majd a kulcsfontosságú kérdésekre, a fedélzeten lévő biztonsági berendezések típusára, a feketedoboz tartalmára, és hogy nyitva hagyták-e a nyílászárókat.

Raffaele Cammarano helyettes ügyész a sajtótájékoztatón elmondta, nem rendelkeznek pontos információkkal a feketedobozról, és rendkívül nehéz volt bejutni néhány kabinba és magába a jachtba.

Hozzátette:

"Ebben a szakaszban még semmit sem árulhatunk el, de a tényeket a roncsok között végzett későbbi kutatás fogja megerősíteni".

Szombaton Ambrogio Cartosio ügyész kijelentette, hogy a szerencsétlenség helyszínéhez közeli Termini Imerese város ügyészsége baleset okozása és többrendbeli emberölés gyanújával indított nyomozást a luxusjacht ügyében.

Elmondta, hogy a vádhatóság vizsgálata jelenlegi, kezdeti szakaszában ismeretlen tettes ellen folyik, de "nem zárható ki semmilyen változtatás", egyebek között az sem, hogy felmerül a szabotázs gyanúja. "Elképzelhetőnek tartom, hogy bűncselekményeket, akár szándékos emberölést követtek el, de ennek bizonyítására több időre lesz szükségünk" - fogalmazott.

(Címlapkép: A szerencsétlenül járt Bayesian vitorláshajó hatodik, utolsóként megtalált utasának holttestével érkeznek a tűzoltóság búvárai a szicíliai Porticello kikötőjébe 2024. augusztus 23-án. MTI/EPA/ANSA/Igor Petyx)