Erre figyeljen, ha orvoshoz kell mennie!

Változik a szakorvosi visszarendelés menete a Magyar Közlönyben szerda este megjelent rendelkezés alapján – írja azenpenzem.hu.

Most még a szakorvosi ellátáshoz beutalót kell kérni a háziorvostól, amennyiben azonban további vizsgálat, illetve kontroll kell, azt már beutaló nélkül lehet igénybe venni. A gyakorlatban annyi a megkötés, hogy ugyanahhoz a szakorvoshoz 3 hónapon belül kell bejelentkezni.

Októbertől viszont ha a beutalóköteles járóbeteg-szakellátás keretében a biztosított ismételt ellátása, ideértve a kontrollvizsgálatot is, orvosszakmai szempontból indokolt, a visszarendeléshez a járóbeteg-szakellátás orvosa részéről új beutaló kiállítása szükséges. Egyetlen kivétel az, ha a visszarendeléssel érintett ellátás során közvetlen orvosi közreműködés nem szükséges.

Egy új rendelkezés büntetéssel is fenyeget, ha nem elektronikus beutalót állít ki az orvos. Ha egy egészségügyi szolgáltató nem elektronikus beutaló alapján nyújt ellátást, akkor a finanszírozási összeg 10 százalékát, de legfeljebb 1000 forintot levonnak. Ugyanez a szankció az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nem rögzítés esetére is. Amennyiben a beutalás időpontjában az EESZT nem elérhető, az orvos a papíralapú beutaló kiállításától számított négy napon belül, az EESZT üzemzavara esetén annak tényleges megszűnését követő négy napon belül kiállítja az elektronikus beutalót.