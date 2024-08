Étel szállítása, tárolása thermoboxban, konténerben (x)

Manapság az ételkiszállítás fénykorát éli, de egyébként is gyakran előfordul, hogy az étel nem kerül tálalásra rögtön az elkészítést követően, és ekkor fontos a megfelelő fogyasztási hőmérsékleten történő tárolás, ha a hűtés és melegítés a rövid időtáv miatt nem jön szóba.

Ezekre a feladatokra, főleg nagyobb mennyiséget jelentenek megoldást a konténerek, az étel kiszállításnál pedig a thermoboxok, azaz melegen tartó ládák kapnak egyértelműen főszerepet.

A thermobox fontosabb tulajdonságai

Ezeknek a speciális ládáknak az a funkciója, hogy a szállítandó ételt fogyasztási hőmérsékleten tartsák akár több órán keresztül is. Nemcsak meleg ételek esetén működnek jól, hiszen hidegentartásra éppen úgy használhatóak.

Sokat segít a gazdaságosságban az egyenméret, hiszen így több ilyen láda helytakarékosan egymásra rakható, sokkal könnyebben szállítható, akár egy kisebb jármű segítségével is.

Mivel ezek a ládák tárolásra szolgálnak, a beszerzés előtt mindig végig kell gondolni, hogy mit szeretnénk tárolni, szállítani bennük, és ezt milyen edényben tennénk. A dobozok kialakításánál a gyártók jellemzően a gasztronorm GN1/1 vagy GN 2/1 tárolására készültek fel, de léteznek külön cukrászati célokra készült 60x40 centiméteres ládák is, emellett természetesen minden típusból léteznek különböző méretek a befogadási képesség szerint.

A ládáknak a betölthetőség alapján két nagy típusa van: léteznek elöl- illetve felültöltős kivitelek. Amennyiben a láda felültöltős, a fedél – értelemszerűen – felül található, így az edényeket vertikálisan kell egymásra helyezni, magyarán egymásra kell őket rakodni.

Az elöltöltős thermobox fedele valamelyik oldalon kapott helyet, ezeknél jellemzően sínekre helyezve kerülnek az edények a konténerbe, ezzel a használati lehetőségek száma nagyban bővül, a láda tartalma könnyebben variálható.

Fűtött ládák

Vannak olyan thermoboxok is, amik nemcsak az étel saját hőmérsékletének huzamosabb megtartását segítik, hanem – elektromos fűtési rendszernek köszönhetően – aktívan melegíteni is képesek, kiszállításkor ezzel kompenzálva a többszöri kinyitás okozta elkerülhetetlen hőveszteséget.

Amennyiben nem áll rendelkezésre elektromos betáplálási lehetőség, akkor hagyományos hőtartó ládaként működnek, passzív módon segítik a fogyasztási hőmérséklet fenntartását.

Szigetelt italadagolók

Természetesen nemcsak ételeket lehet szigetelten szállítani, hanem az italokat is, ami nagy segítséget jelent a közétkeztetésben, catering szolgáltatások biztosítása esetén, büfé standokon.

Ezek a termékek is kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, a forró és a hideg italokat is képesek órákon keresztül fogyasztási hőmérsékleten tartani.