Ezért torkollott pupillanézegetésbe, pulzusmérésbe, tömeges előállításba a rendőrségi nyomozás?

A szórakozóhelyet korábban Secret Room-ként ismerték az éjszakában és tulajdonképpen az Ötkertnek a "VIP részlege".

A helyszínen most pénteken a BRFK és a Készenléti Rendőrség közös akciójában 211 embert igazoltattak, 49-et állítottak elő mintavételre, összesen 16 embernél mutatott ki kábítószer-fogyasztást a teszt. A helyszínen pupillavizsgálatot, pulzusmérést végeztek.

A bulizókat arra szólította fel a rendőrség, hogy ne készítsenek felvételt a razziáról.

Mint arra az Index is felhívta a figyelmet: Győző Gábor, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje szerint azonban ezt nem tehették volna meg. A szakember kijelentette, hogy a rendőrök olyan közszereplőnek minősülnek, akiknek a hangját és arcát is lehet intézkedés közben rögzíteni.

Most kiderült, hogy egy kábítószer-kereskedelem miatt folyamatban lévő nyomozáshoz kapcsolódóan tartottak ellenőrzést.

A BRFK közölte, hogy a rendőrök érkezéskor a szórakozóhely padlóján eldobált paketteket (vélhetően műanyag zacskókat) találtak. Az anyagokat szakértői vizsgálat alá vetik alá. A BRFK kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt nyomoz, a szórakozóhelyhez a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kábítószer-bűnözés Elleni Osztályán egy terjesztőhálózat felszámolását célzó, már folyamatban lévő nyomozás szálai vezettek. Abban az ügyben egy drogkereskedelemmel gyanúsított férfit vettek őrizetbe – azóta letartóztatásba került ¬–, és mintegy 5 kilogramm, körülbelül 55 millió forintnyi feketepiaci értékű kábítószert foglaltak le. Akkor elfogták az egyik belvárosi szórakozóhely biztonsági őrét is, aki a gyanú szerint 2-3 hetente egy VII. kerületi kapualjban vásárolt drogot.