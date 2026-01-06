Feloszlott a Fidesz-szervezet, elegük lett a vezetési módszerekből

Még karácsony előtt kimondta önfeloszlatását az ajaki Fidesz-szervezet – derül ki az alapszervezet elnökének Facebookra feltöltött dokumentumából.

Kerekes Miklós, aki két cikluson keresztül, 2019-ig a település polgármestere volt, a jegyzőkönyv tanúsága szerint lemondott az alapszervezet vezetéséről, és azt kérte a tagoktól, válasszanak új vezetőt a helyi Fidesz élére. A tagok azonban nem kívántak új helyi elnököt választani, inkább

egyhangúlag kimondták a helyi Fidesz-szervezet feloszlatását.

A feloszlatás indokaként a tagok „csak a fontosabbakat kiemelve” említették:

– a helyi politikai közélet kirívó ellentmondásait,

– a vezetői módszereket és azokkal a választókerületi elnöki egyetértést (a választókerület elnöke a térség országgyűlési képviselője, Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszter – a szerk.),

– a közismert függőségi relációkat,

– az alapszervezet véleményének figyelmen kívül hagyását,

– a kommunikáció teljes hiányát a választókerületi vezetéssel.

A jegyzőkönyvben a tagok azt is rögzítik,

nem javasolnak a Fidesz számára országgyűlési képviselőjelöltet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3. választókerületében,

így nem támogatják Seszták Miklós újraválasztását sem.

A választókerületben a Jobbik Horváth Attilát indítja.

A Tisza Párt jelöltje Dicső Viktória lesz. A Mi Hazánk színeiben Fekete Béla, míg a DK jelöltjeként Sáros Zoltán fog még ringbe szállni a választókerületi mandátumért.