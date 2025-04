Fidesz-közeli álcivileknek dolgozik a korrupció miatt körözött lengyel miniszterhelyettes

Nem sokkal azután, hogy az Orbán-kormány menedékjogot adott a hazájából elmenekült, európai elfogatóparancs alatt álló Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettesnek, majd törvényt is módosítottak, hogy ne lehessen átadni Varsónak, most munkát is találtak neki – vette észre a HVG.

Mint a portál írja, a korrupcióval vádolt magas rangú politikus az Alapjogokért Központ honlapja szerint a most létrehozott Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője lett.

A Fidesz-közeli álcivil szerveződés nem szívbajos, a korrupcióval vádolt politikust egyenesen a II. világháború idején a német megszállás elől Magyarországra menekült lengyelekhez hasonlította. Mint az intézetnél fogalmaznak,

„ahogy 86 évvel ezelőtt hazánk befogadta és segítette a lengyel menekülteket, úgy tesz most is: intézetünket a Magyarországon menedéket lelő Marcin Romanowski jogász, volt igazságügyminiszter-helyettes vezeti”.

Romanowskit Lengyelországban

tizennyolc rendbeli bűncselekmény elkövetésével, ezen belül az állami vagyonban kárt okozó szervezett bűnözői csoportban való részvétellel

gyanúsították meg az Igazságosság Alap által az előző lengyel kormány idején kiírt pályázatok miatt. A PiS politikusai és maga Romanowski jogtalannak tartják az ellene folytatott hatósági eljárást.

Lapunk csütörtökön számolt be arról, a Rogán Antal vezette Nemzeti Kommunikációs Hivatal közpénzből 10 millió forint értékben költ az Alapjogokért Központ érdekében reklámajándékok beszerzésével, gyártásával és emblémázásával kapcsolatos feladatokra.