Fiktív számlák miatt tartottak házkutatást az egyik leggazdagabb magyar apjánál

2022. november 10-én reggel 6-kor házkutatást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ingatlanbizniszben utazó egyik leggazdagabb magyar, Jellinek Dániel édesapjának otthonában - számolt be a 24.hu.

A NAV költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsította meg a hetedik leggazdagabb magyar, Jellinek Dániel apját, a 72 éves férfit ki is hallgatták.

Jellinek édesapja 2021 októberéig vezette a Mall Management Kft.-t.

A portál értesülései szerint

a házkutatás az Indotek Csoport érdekeltségébe tartozó Mall Management Kft. könyvelési iratai miatt történt, mivel a cég gyanúsítottként érintett abban az ügyben, amely szerint több mint 53 millió forint fiktív számlát fogadott be egy másik társaságtól, ami része volt a BKV és a CBA volt informatikai vezetője, Fuzik Zsolt nevével összeforrt számlagyárnak.

A hatósági eljárásban a szintén az Indotekhez tartozó In-Management Kft. is érintett.

A gyanú szerint a másik társaság, amely része volt egy nagy számlagyárnak, 19 milliárd forint áfát tüntetett el néhány év alatt kiállított fiktív számlákkal.

Mint kiderült, Jellinek Dániel apja is gyanúsított lett a költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt. Az Indotek Csoport, amelynek vezérigazgatója és többségi tulajdonosa Jellinek Dániel, közben közölte, hogy a vizsgálat során észlelt anomáliákat belső vizsgálatuk eredményeként már hónapokkal a NAV beavatkozása előtt korrigálták.

A nyomozás során a hatóságok több olyan vállalatot is vizsgáltak, mint például a T-Systems Magyarország Zrt., a a Vodafone-t és a Digit felvásárló NER-kedvenc informatikai cég, a 4iG Nyrt., illetve az Antenna Hungária Zrt.

A 24.hu cikkében azt írja: a számlagyár-botrány számos céget és politikai szereplőt érint.

A számlagyár központi szerepét a Sys IT Services Kft. játszotta, amelynek gyanúsítottjai között volt Fuzik Zsolt is, aki korábban több kormányközeli cég informatikai vezetője volt.

A portál szerint az ügynek politikai vetületei is vannak, és több MSZP-s politikust is gyanúsítottak az ügyben, köztük a volt zuglói polgármestert és országgyűlési képviselőt. Megjegyzik, hogy a hatóságok Pintér Sándor belügyminiszterrel is kapcsolatba hozták az ügyet, mivel egy bizalmasa vált a BKV informatikai rendszerét működtető vállalat tulajdonosává.

