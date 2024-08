Gulyás Gergely szerint Magyar Péter lejáratókampányt folytat a kórházak ellen

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő kormányinfót tartott délelőtt, melyen számos téma terítékre került.

Mint Gulyás elmondta, a kormányülésen áttekintették az évkezdésre való tekintettel is az oktatás helyzetét.

Most már tényleg jön az egymilliós tanárbér

A kancelláriaminiszter azt ígérte, hogy a kormány a vállalásoknak megfelelően folytatja a pedagógusbér-emelési programot. 2025-re a diplomásátlagbér Magyarországon bruttó 1 millió 25 ezer forint lesz, a pedagógus-átlagbérek 820 ezer forintra emelkednek, ez további 21 százalékos emelkedés.

A fideszes politikus azt is kiemelte, a jövő szempontjából nincs fontosabb, mint a közoktatás, és a pedagógusokat anyagilag is meg kell becsülni.

A ciklus végére elvileg a bruttó egymillió forintos fizetést is meghaladhatja a pedagógus-átlagbér.

Vitályos Eszter ezután többek közt arról beszélt, hogy biztosítják az ingyenes tankönyveket, a családok a tankönyvvásárlás anyagi terhe alól is mentesülnek, és biztosítják a kedvezményes étkeztetést is az arra jogosultaknak.

A kormányszóvivő azt is bejelentette, hogy az iskolakezdés megkönnyítése érdekében korábban érkeznek a szeptemberi családtámogatások, például a családi pótlék is. A Magyar Posta pénteken kezdi a kézbesítést, a Magyar Államkincstár szintén pénteken utal.

Egy kis brüsszelezés is belefért megint

A kormányülésen arra jutottak még, hogy Brüsszeltől nem kapott Magyarország semmilyen támogatást Ukrajnával szemben. A Mol több tárgyalást is folytatott az energiabiztonság biztosítása érdekében, ezeket a megállapodásokat jó eséllyel meg is tudják kötni. Bár ez költségesebb és kockázatosabb is, mint az ukrán szállítás, de jogilag megoldható. Az egyeztetések most is zajlanak még - derült ki.

Gulyás Gergely azt is ecsetelte, Brüsszel továbbra is rá akarja kényszeríteni Magyarországot a migránsok beengedésére. Azzal is előállt, a kormány most azon az állásponton van, ha Brüsszel továbbra is erősködik, akkor vállalják, hogy a migránsokat ellenőrzött beléptetés után rögtön Brüsszelbe szállítják.

Ha Brüsszel migránsokat akar, akkor megkapják őket. Egyirányú jegyet biztosítunk nekik

- húzta alá Gulyás.

A kórházak számára rendezték az állam tartozását

A rendelőintézetek átvételével kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott, hogy volt ilyen terv, de nem kíván a rendszeren változtatni az Orbán-kormány.

Kérdésre árulta el, hogy júniusban már minden kórházak felé fennálló tartozást kifizettek, a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium megállapodott, hogy havonta többletet biztosítanak a kórházaknak. Ebben az évben várhatóan már jelentős kórházi adósság nem alakul ki - jelentette ki.

Azt is leszögezte, a kórházbezárásokat is mindig ellenezte a mostani kormány, és vallják, az államnak az egészségügyi ellátásban meghatározó szerepet kell vállalnia.

Az online ügyintézés működésbe hozása

Gulyás arra is kitért, szemben az eddigi bonyolult és életidegen, nehezen kitölthető és igénybe vehető állami rendszerekkel, hamarosan

végre lehetőség lesz arra, hogy a saját ügyeit mindenki interneten, akár a saját telefonján elintézze.

Az idevágó alkalmazást már több mint 70 ezren töltötték le, szeptembertől indul a működés, jövő nyárra teljesedhet ki.

A gazdasággal szerintük nincs nagy gond

A gazdaság kapcsán a kancelláriaminiszter kérdésre azt felelte, szerinte nagy baj nincs, bár a fogyasztás nem nőtt annyit, mint várni lehetett. Ráadásul van egy rossz német gazdasági helyzet, márpedig ez jelentős hatással van hazánkra is. De Gulyás szerint a magyar növekedés így is a jobbak közé fog tartozni az EU-ban. Jövőre már minden előrejelzés szerint derűsebb lehet a kép, 3,5 százalékos gazdasági növekedés is elérhető - jósolta.

Gulyás a kőolajszállítási nehézségekről azt mondta, a Mol veheti át a feladatot az orosz–ukrán határtól. Emiatt körülbelül másfél dollárral lehet drágább egy hordó, tehát nincs ingyen a megoldás, de legalább van megoldás - jegyezte meg a miniszter, aki szerint ez akkor lesz biztos, ha mindent aláírtak ezzel kapcsolatban. A kormány nem szeretné, hogy ezek után emelkedjenek a fogyasztói árak - közölte.

Magyar Péter "lejáratókampánya" a kórházak ellen

Arra a kérdésre, hogy lesz-e vizsgálat a Magyar Péter által a magyar kórházakban tapasztalt körülmények miatt, Gulyás úgy válaszolt, azt kell megvizsgálni, hogy igazak-e ezek az állítások. Elmondása szerint egyes kórházak cáfoltak bizonyos állításokat.

Gulyás Gergely elismerte, nem kérdés, hogy van mit javítani a kórházakban és az egészségügyben, de nem szabad elmenni amellett, hogy az ott dolgozók elképesztő munkát végeznek. Nem fogadható el, hogy célzott lejáratókampányt folytassanak ellenük.

(Címlapkép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. július 8-án. MTI/Szigetváry Zsolt)