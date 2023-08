Gulyás szerint Mészáros Lőrinccel, ha van is baj, csak az, hogy nem harminc vagy negyven van belőle

Ha van baj Mészáros Lőrinccel, akkor az, hogy nem harminc vagy negyven van belőle, mert az lenne a jó, ha minél több nagyon gazdag magyar ember lenne

– hangzott el Gulyás Gergely szájából a Magyar Református Egyház zánkai ifjúsági táborában, a Csillagpont Fesztiválon csütörtökön. Nyilvánvalóan a jelenséget a külföldiek vagyonosodásával állította szembe. A Telex részletes beszámolója szerint egy hozzászóló kérte számon a Miniszterelnökséget vezető miniszteren a felcsúti milliárdos és Tiborcz István gazdagodását.

Egy ponton a fideszes politikus azt is leszögezte, hogy semmilyen kapcsolatban nincs Mészárossal, így nem érzi feladatának, hogy megvédje Magyarország leggazdagabb emberét.

Magyarázata szerint a régió minden más országban nagyságrendekkel több vagyonnal bírnak a leggazdagabb emberek, mint Mészáros Lőrinc vagy az OTP-vezér Csányi Sándor.

„A magyar milliárdosok lényegesen szegényebbek, mint a lengyelek, az ukránok, a csehek”

– fejtegette a miniszter, aki a vagyonkoncentráció mértékét sem tartja túlzottnak idehaza.

Gulyás egyébiránt arról is értekezett, hogy szerinte a politikát más mércével kell nézni, mint a kereszténységet. Emellett arról is szólt, hogy az oktatás még soha nem volt olyan jó helyzetben, mint az elmúlt tíz évben, az egészségügyben pedig még ennél is nagyobb fejlődés ment végbe.

(Címlapkép: Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc a Parlamentben Béli Balázs/Alfahír)