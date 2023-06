Gyöngyösi Márton: A baloldali ellenzék pénzügyi manővereit próbálja a nyakunkba varrni az ÁSZ

Úgy tűnik, az életben három dolog biztos: életünk végessége, az adók, és hogy ha elindul az új választási kampány, akkor a Fidesz, akarom mondani az Állami Számvevőszék (ÁSZ) meg akarja büntetni a Jobbikot

- ezzel a felütéssel kezdte szavait legújabb videójában Gyöngyösi Márton. A Jobbik-Konzervatívok elnöke és EP-képviselője felmutatott egy levelet, amit pártja tegnap kapott meg.

"Azt írták levelükben, hogy ne mutassam meg a nyilvánosságnak. Én viszont hiszek a transzparenciában, úgyhogy megmutatom: ez itt az ÁSZ újabb, fideszes politikai megrendelésre írt vádirata ellenünk"

- fogalmazott az ellenzéki pártelnök.

Gyöngyösi úgy folytatta: azt írják, hogy a 2022-es országgyűlési választási kampány utolsó heteiben Márki-Zay Péter csapata több milliárd forintnyi pénzt kapott Karácsony Gergely csapatától, és ezzel számoljon el a Jobbik-Konzervatívok.

A konzervatív párt elnöke szerint ez az abszurditás csúcsa.

Leszögezte:

a Jobbik-Konzervatívok minden kampányköltésével az utolsó fillérig elszámolt.

Gyöngyösi azonban hozzáfűzte, hogy ez az ÁSZ-dokumentum nem emiatt fenyegeti pártját, hanem

"elegáns könnyedséggel a baloldali ellenzék pénzügyi manővereit próbálja a nyakunkba varrni."

A jobbikos politikus azt feltételezi, hogy a Fidesztől leszóltak az ÁSZ-nak, hogy kicsit tereljék őket össze, és ha lehet, akkor vegyék már el a Jobbik pénzét is, amellyel a politikai elképzeléseiket bemutathatnák az országnak.

"Teszik ezt azért, mert megerőltető volna nekik olyan demokráciát játszani, ahol minden párt egyenlő eséllyel indul a választáson"

- húzta alá Gyöngyösi Márton.

Az ellenzéki pártelnök arra is kitért, ha már a szóban forgó dokumentum a kezében van, feltenne Márki-Zay Péternek és Karácsony Gergelynek néhány százmillió forintos kérdést.

"Ideje lenne ugyanis, hogy végre elmeséljék, mit is pénzezgettek ők a kampány alatt. Érdeklődésre tartana például számot, hogy mi történt aközött, hogy Karácsony azt mondta, a villamos kéne, hogy elüsse, hogy visszalépjen, és a pár órával későbbi visszalépése között"

- emlékeztetett.

"Aranyból volt tán az a villamos, Gergő? Esetleg a hódmezővásárhelyi tramtraint küldted, Péter?"

- tette fel a kérdést Gyöngyösi, majd hozzátette:

Mondjátok el nekünk, mi is történt akkor. Kíváncsiak volnánk arra is, hogyan került több milliárd forint a Karácsony Gergelyhez kötődő Korányi Dávidon keresztül az amerikai Action For Democracytól a Bajnai Gordonhoz, Szigetvári Viktorhoz és Ficsor Ádám kötődő Datadat csoporthoz, tehát a baloldali pártok egykori politikusaihoz?

A Jobbik-Konzervatívok elnöke szerint érdekes lehet az is, hogy mit csinált egy másik milliárdból Márki-Zay Péter? Elmondta, a megannyi érdekes kérdésre mindenképpen szeretnének választ kapni, már csak azért is, mert úgy tartanák fairnek, hogy ha már ezt tudták alkotni, akkor most vállalják is érte a felelősséget ők.

Gyöngyösi mindazonáltal úgy látja, a következtetések már most levonhatók: "Nevezhetik magukat jó srácnak, államférfiúnak, meg aminek szeretnék, amíg ezek az emberek pont úgy égetik a pénzt, pont úgy szervezkednek a háttérben, és pontosan ugyanúgy veszik semmibe a választóikat, mint a Fidesz, addig velük nem lehet semmiféle választást megnyerni. És talán nem is érdemes" - tette hozzá.

"Mielőtt tehát az Állami Számvevőszéknek válaszolunk, először válaszoljanak a kampány azon felelősei, akik tudják, mi történt pontosan a tavalyi kampány hajrájában"

- fogalmazott.

A konzervatív párt elnöke megismételte, Karácsony Gergelyhez és Márki-Zay Péterhez két alapvető kérdésük van:

"Mi ez az ÁSZ által tárgyalt pénz, és miért a kampány utolsó heteiben lett a kampány részeként elszámolva?"

Gyöngyösi Márton elmondta, így talán már érthető, hogy pártja, a Jobbik-Konzervatívok miért a saját útját járja.

"Tudjuk, hogy rögösebb, de ezt tekintjük becsületesnek" - zárta szavait.

