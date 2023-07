Gyöngyösi Márton a bérekről: Már nemcsak Nyugat-Európa húz el mellettünk, hanem a környező országok is

A Jobbik-Konzervatívok elnöke újfent kiemelte: Orbánék tehetnek arról, hogy a közigazgatásban és az állami szektorban is alacsonyak a bérek, és az is a kormány hibája, hogy még az összeszerelő üzemekben sincsen magyar munkaerő, helyette százezerszámra hozzák be Ázsiából és a Fülöp-szigetekről a külföldi vendégmunkásokat.