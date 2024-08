Hámori Luca alulmaradt Heliffel szemben, így az ötödik helyen végzett

A nők 66 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Hámori Luca az ötödik helyen végzett a párizsi olimpia ökölvívótornáján, miután a szombati negyeddöntőben egyhangú pontozással kikapott a szereplésével botrányt keltő algériai Iman Heliftól.

A kőszegiek sportolója – aki ír, majd ausztrál rivális legyőzésével jutott az éremszerzés kapujába – a boksztorna eddigi legnagyobb érdeklődést kiváltó mérkőzésének volt a részese pénteken kora este az Észak-párizsi Arénában, ahol egy gombostűt sem lehetet leejteni az algériai Iman Helif elleni negyeddöntője alatt, sőt, már egy órával előtte sem.

Hámori kiváló ökölvívó, a játékokon eddig két szép győzelmet aratott, az óriási figyelmet azonban elsősorban nem ő személye, hanem az afrikai riválisa körüli botrány keltette, ugyanis Helif egyike annak a két bokszolónak, akik úgy szerepelnek az ötkarikás női tornán, hogy a nemzetközi sportági szövetség (IBA) tavaly kizárta őket a világbajnokságról túl magas tesztoszteronszintjük miatt.

Az esetet Umar Kremljov, az IBA elnöke akkor úgy magyarázta, hogy a vizsgálatok alapján a férfiakra jellemző XY kromoszómával rendelkeznek, azaz biológiailag nem nők.

Az algériai bokszoló csütörtökön délelőtt mutatkozott be az olimpián, melyen nyolcaddöntős meccse alig 46 másodpercig tartott, miután olasz riválisa feladta a kilátástalan küzdelmet, majd nem fogott vele kezet és fennhangon azt mondta, hogy igazságtalanság történt vele.

A meccs utáni jelentek villámgyorsan terjedtek világszerte és olyan hírességek nemtetszését váltották ki mint Elon Musk milliárdos üzletember, vagy JK Rowling, a Harry Potter könyvek írója.

Ezek után dőlt el az is, hogy a negyeddöntőben, már a biztos éremért Hámori Lucának kell majd a férfias külsejű öklözővel megküzdenie szombaton. A 23 éves magyar az ausztrál Marissa Williamson elleni nyolcaddöntős sikere után közvetlenül elmondta, hogy tavaly nem lepte meg Helif kizárása a vb-ről, ugyanakkor akik a játékokon engedték elindulni, azok biztosan meggyőződtek róla, hogy nő. Mindehhez azt is rögtön hozzátette, hogy áll az ütközet elé.

Berkó Lajos, a magyar szövetség (MÖSZ) ügyvivő testületének tagja rögtön jelezte, hogy a MÖSZ hivatalos levélben fog tiltakozni a Nemzetközi és a Magyar Olimpiai Bizottságnál is, egyúttal jelezte, hogy vállalhatatlannak és felháborítónak tartja a helyzetet. Azt ugyanakkor ő is elmondta, hogy Hámori biztosan ringbe lép szombaton.

A MOB másnap szintén kiállt Hámori Luca mellett és jelezte, hogy Gyulay Zsolt elnök egyeztetést kezdeményezett a NOB sportigazgatójával, hogy tisztázzák a Helif miatt kialakult helyzetet.

A NOB ugyanakkor még csütörtökön megvédte Heliféket, jelezve, hogy az IBA igazságtalanul, megfelelő eljárás nélkül zárta ki őket a vb-ről. Egyúttal hangsúlyozta, hogy az érintettek útleveleikben nőként szerepelnek, korábban éveken át szerepeltek az IBA női viadalain és az olimpián ők is, ahogy minden más sportoló, úgy szerepelnek, hogy minden, az induláshoz szükséges feltételnek megfelelnek. Az indulási kritériumokat pedig menet közben nem is lehet megváltoztatni.

A NOB közleménye nem nyugtatta meg a kedélyeket és a hatalmasra duzzadt érdeklődést sem mérsékelte, amit jól mutatott, hogy a csarnokban kis túlzással egymást taposták az újságírók és helyet már több mint egy órával a meccs előtt nem lehetett találni, holott a korábbi napokon ez minden alkalommal könnyedén sikerült.

Ilyen előzmények után következett a délutáni program nyolcadik mérkőzéseként Hámori Luca és Iman Helif összecsapása. Amennyiben a magyar bokszoló esetleg támogató közegre számított, akkor gyorsan csalódnia kellett, mivel a csarnokban többezer algériai drukker foglalt helyet és túlkiabálták a magyar szurkolókat és kedvencüket a nevét skandálva bíztatták.

Az első menet óvatos bokszot hozott, mindkét fél távolról méregette egymást. A szakasz elején Helifnek voltak tiszta találatai, a második perctől viszont Hámori szép kontrái ültek és kiegyenlített csata folyta a ringben, melyet mégis valamennyi pontozó az algériainak adott, vélhetőleg azért, mert Helifnek voltak hangsúlyosabb találatai.

A második menetre nem változott a meccs képe, a bokszolók továbbra is kívülről öklöztek, egyikük sem akart közelharcba keveredni. Többnyire a biztonságos távolságot tartották egymással szemben a felek, a menet elején az algériai talált egyszer-kétszer, a folytatásra viszont Hámori ismét feljavult, egy-két nagyon szép feltartó balegyenessel, vagy jobb csapottal tiszta találatai voltak. Az iram nem tűnt igazán nagynak, Helif viszont a hajrában az első szakaszhoz hasonlóan be tudta vinni azt a néhány ütést, mellyel ismét meggyőzte a pontozókat.

A politikai botrány ellenére a versenyzők sportszerűen viselkedtek a meccs után.

Ezzel szinte biztossá vált győzelme, minden bírónál 20-18-ra vezetett. Hámori már csak egy óriási hajrában bízhatott volna, ám érezhetően a harmadik szakaszra kissé elfáradt és nagy rohamokat nem indított. A kőszegi sportolónak ugyan ebben a szakaszban is volt egy-két villanása, Helifet ráadásul meg is intették, miután kétszer is lebirkózta riválisát a földre, de a magyarnak nem volt esélye a fordításra, s végül egyhangú pontozással kikapott.

Hámori Luca az eredményhirdetésnél elismerte ellenfele sikerét és sportszerűen gratulált neki, majd az algériai sarokban Helif edzőinek is, akik megölelték a legyőzött a magyar ökölvívót.

A háromfős magyar bokszcsapat így két ötödik hellyel zárta az olimpiát, hiszen Hámori előtt Kovács Richárd (63,5 kg) is a negyeddöntőben kapott ki.

(MTI)

(Címlapkép: Hámori Anna Luca az algériai Imane Khelif elleni küzdelemben. MTI/Czeglédi Zsolt)