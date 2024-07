Harmincan meghaltak, miután 40 rakétát zúdítottak Ukrajnára az oroszok

Egy gyerekkórházat is eltaláltak Kijevben, és más városokat is súlyos, halálos támadás ért. Az elnök is megszólalt, Zelenszkij szülővárosában is tucatnyi áldozatot szedtek rakétacsapások.