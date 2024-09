Hogyan hat az életedre az, hogy hányadikként születtél? (x)

Sokan azt hiszik, a születési sorrend csak gyermekkorban fontos, amíg a testvérek felnőnek – azonban már többször is bebizonyosodott, hogy az, hányadik gyermekként érkezünk a világra, valójában az egész életünkre hatással van.

A családban elfoglalt helyünk ugyanis a jellemünk alakulását is befolyásolja, ennélfogva a felnőtt életünk során is tapasztalhatjuk a következményeit. Érdekelnek a részletek? Akkor tarts velünk cikkünkben, ha pedig további, hasonlóan izgalmas cikkekre is kíváncsi vagy, akkor vár a Bien.hu család rovata!

Az elsőszülött

Elsőszülöttnek lenni egyesek szerint áldás, mások szerint átok, ugyanakkor vitathatatlanul megvannak az előnyei annak, ha valaki első gyermekként érkezik a családba.

Amíg ugyanis egykék vagyunk, mi leszünk a szüleink “szeme fénye”, az egyetlen gyermek, aki osztatlanul megkap minden figyelmet. Mivel főként felnőttek társaságában időzünk, ezért hamarabb érettebbé és függetlenebbé válunk.

Az első gyermeknél még a szülők is tapasztalatlanabbak, így könnyen megesik, hogy túlságosan óvják és féltik csemetéjüket, emiatt viszont szigorúbban is fogják. A gyermek úgy nő fel, hogy követi a családi mintákat, tradíciókat, igyekszik megfelelni a szülők elvárásainak.

Amikor pedig megérkezik a kistestvér, meg kell tanulnia alkalmazkodni és osztozni, bár sok gyerek makacsul ragaszkodik az előjogához, és életkorbeli, fizikai fölényét kihasználva uralkodni akar a kisebben.

Statisztikák is bizonyítják, hogy sok elsőszülött kerül felnőtt korában magas beosztású, vezető pozícióba, ahol képes kivívni a kollégái tekintélyét, netán saját vállalkozást indít, ahol természetes, hogy ő a “nagyfőnök”.

A középső gyermek

A másodszülött már egy olyan közegbe érkezik, ahol nem ő az egyetlen gyermek, hanem úgy nő fel, hogy van egy idősebb bátyja vagy nővére.

Ez könnyen vezethet rivalizáláshoz, pláne ha a nagyobb testvér azt látja, hogy a szülei nem úgy viszonyulnak a kisebb testvéréhez, mint annak idején hozzá, hanem esetleg engedékenyebbek vele. Ugyanígy konfliktushoz vezethet az is, ha a nagyobb gyerek remekel valamiben, és ugyanezt a teljesítményt várják el a kisebbtől is.

A másodszülöttek már nem annyira tradíciókövetők, inkább lázadnak és szembemennek a hagyományokkal. Mivel a felnőtt- és a gyermektársaság is a része a mindennapjaiknak, ezért nyitottak és könnyen ismerkednek.

A legkisebb gyermek

A legkisebb csemeték általában a legalkalmazkodóbbak, hiszen megszokták, hogy a nagyobb testvérek dominálnak. A szülők viszont hajlamosak elkényeztetni, hiszen ő a legkisebb, utoljára élhetik át vele a gyermeknevelés örömét.

Emiatt előfordul, hogy kevésbé lesz empatikus, valamint megszokja, hogy a figyelem középpontjában van, emiatt felnőttként is olyan hivatást választ majd, ahol a reflektorfényben tündökölhet.

A szülők már rutinosak, ugyanakkor kicsit bele is fásulhatnak a nevelésbe, hiszen általában jóval idősebbek már, mint az első gyermek érkezése idején.