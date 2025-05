Ilyen volt az idei magyarérettségi

Az idei magyar nyelv és irodalom érettségi feladatlap I. részében a diákok Daniss Győző egy 2021-ben készült, népszerű nevekről szóló tudományos ismeretterjesztő szövegét, egy interjút kapták. A feladatok között szerepelt igaz-hamis, szöveges indoklást igénylő példák és olyan feladat is, amiben táblázatokat kell tanulmányozniuk a diákoknak és azok alapján kérdésekre válaszolni – írta hétfőn reggel az Eduline.

Ezek megoldásával összesen 40 pontot szerezhetnek a vizsgázók. Ezt követi a szintén I. részhez tartozó irodalmi műveltségi teszt, amivel további 20 pontot szerezhetnek a vizsgán – teszi hozzá az oktatási portál. Az Eduline azt is közölte, ebben a vizsgarészben a diákoknak többek között szereplők nevei alapján kell felismerniük irodalmi alkotásokat, de kaptak memoritereket is, és téves információkat kell aláhúzniuk egy korstílusokat, stílusirányzatokat kérdező példában. A feladatokban feltűnik Arany János és Zrínyi Miklós neve is.

Az I. feladatsor megoldására a diákoknak összesen 90 percük van.

Az érettségi II. részében Örkény István egy novelláját kellett elemezniük a középszinten érettségiző diákoknak, akik pedig nem műelemzést választanak, azoknak a történelmi események irodalmi feldolgozásáról kell írniuk egy általános témakifejtő esszét – írta hétfőn délelőtt, a II. rész kezdetekor a szakportál.

Azok, akik középszinten érettségiznek, itt egy 500-800 szavas műértelmezés vagy témakifejtő esszé közül választhatnak, amivel maximum 40 pontot szerezhetnek. Az emelt szinten vizsgázóknak pedig 40 + 20 pontot érő szövegalkotási feladatokat kell megoldaniuk: egy műértelmező szöveget és egy reflektáló szöveget kell írniuk. A műértelmezés elvárt terjedelme emelt szinten 600-800 szó, a reflektáló szövegé 250-450 szó.

Az idei évben több mint 80 ezer nebuló ugrott neki az érettségi vizsgáknak.