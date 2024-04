Irán drón- és rakétatámadást indított éjszaka Izrael ellen, videokonferenciát tartanak a G7 vezetői

A hét legfejlettebb ipari ország (G7) állam- és kormányfői vasárnap kora délután videokonferenciát tartanak "az Izrael elleni iráni támadás megvitatására" - jelentette be az MTI tudósítása szerint az olasz kormány, amely jelenleg az ipari országok e csoportjának elnöke.

"A G7-ek olasz elnöksége ma kora délutánra videokonferenciát hívott össze a vezetők szintjén"

- áll a római kormány rövid közleményében.

A G7-hez Olaszországon kívül az Egyesült Államok, Kanada, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Japán tartozik.

A rendkívüli csúcstalálkozóra azt követően került sor, hogy

Irán az éjszaka folyamán több mint 200 drónt és rakétát indított Izrael ellen, válaszul a damaszkuszi konzulátusát ért izraeli támadásra.

Ezt a példátlan közvetlen iráni támadást azonban az izraeli hadsereg szerint "meghiúsították".

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart vasárnap, amelyen Antonio Guterres, a világszervezet vetője elítéli a "súlyos eszkalációt".

Llyoyd Austin: Az Egyesült Államok nem törekszik konfliktusra Iránnal

Az Egyesült Államok nem törekszik konfliktusra Iránnal, de nem habozik megvédeni csapatait a Közel-Keleten és támogatni fogja Izraelt - jelentette ki szombaton késő este Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter.

"Nem keressük a konfliktust Iránnal, de nem fogunk habozni, hogy fellépjünk csapataink védelmében és támogassuk Izrael védelmét"

- derült ki Austinnak a Pentagon sajtóirodája által kiadott nyilatkozatából.

A védelmi tárca vezetője hangoztatta: Washington elítéli Irán "vakmerő és példátlan támadásait" Izrael ellen, és felszólította Teheránt és támogatóit a térségben, hogy tartózkodjanak a jövőbeni csapásoktól, és ne törekedjenek a feszült helyzet kiterjesztésére.

Szombat este az izraeli hadsereg (IDF) sajtóosztálya közölte, hogy Irán drónokat indított területéről Izrael felé, magas készültségben van, és minden célpontot nyomon követ. Később az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy Iránból egy rakétaindítást is észlelt.

Az Iszlám Forradalmi Gárda (az iráni hadsereg elit egysége) megerősítette az Izrael elleni nagyszabású drón- és rakétatámadást.

Izrael megnyitotta légterét az iráni légitámadás után

Izrael vasárnap reggel megnyitotta légterét az éjszakai, sikeresen kivédett légitámadás után - jelentette a reptéri hatóság.

Izrael helyi idő szerint reggel hét óra harminc perckor megnyitotta légterét a mintegy hét órás zárlatot követően. A légiközlekedési hatóság közleménye szerint a kiesés miatt változások várhatóak a menetrendben, az utazóközönségnek tájékozódnia kell a légitársaságoknál járataik indulásáról és érkezéséről.

Daniel Hagari, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője vasárnap reggel bejelentette, hogy az Izrael ellen indított rakéták és drónok kilencvenkilenc százalékát elfogták. A harminc robotrepülőgépből huszonötöt számoltak fel a levegőben, és a több mint százhúsz ballisztikus rakéta közül is csak néhány ért földet Izraelben, kisebb károkat okozva a Nabatim légibázison. Hagari hangsúlyozta, hogy a bázis továbbra is működik, a vadászgépek onnan továbbra is indulnak küldetéseikre.

Izrael és szövetségeseinek felderítő és elfogó rendszerei szinte teljesen felszámolták az Izraelbe indított rakéták és drónok százainak tömeges támadását, a mindössze 12 perces repülési idő alatt Izraelbe érő ballisztikus rakéta közül is csak néhány jutott át az izraeli határon. A mintegy kétszáz drón vagy robotrepülőgép közül egy sem jutott el Izraelbe.

Az amerikaiak és szövetségeseik körülbelül hetven drónt tartóztattak fel, a többit pedig az izraeli légierő gépei fogták el. A ballisztikus rakétákat a Nyíl és a Varázspálca légvédelmi rendszerek ellenrakétái fogták el. A legtöbb indítás Iránból történt, de kis részüket Irakból, Jemenből és Libanonból bocsájtották útra.

Az IDF szóvivője kiemelte a kivételes együttműködést Izrael és szövetségesei között, de hangsúlyozta, hogy "az incidens még nem ért véget. További fenyegetések vannak folyamatban. A vezérkari főnök jóváhagyta a további lépések terveit".

"Elfogtuk. Megfékeztük. Együtt győzünk" - írta Benjamin Netanjahu miniszterelnök vasárnap reggeli bejegyzésében az X közösségi médiában.

A miniszterelnöki hivatal jelentése szerint törölték a vasárnap délelőttre tervezett kormányülést, mert a biztonságpolitikai kabinet egész éjszaka ülésezett az iráni támadás miatt.

(Címlapkép: Iránból kilőtt rakéta Izrael északi része felett 2024. április 14-én hajnalban. Az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy drónok és rakéták százait indította izraeli célpontok ellen. MTI/EPA/Atef Szafadi)