Íratlan szabályok a profi online sportfogadáshoz (x)

Az előbbi esetében ugyanis valószínűleg szimplán csak a “szerencsére” alapozva fogsz majd játszani, mindenféle rendszer nélkül, ami lehet, hogy egy-kétszer működni fog, de hosszú távon garantáltan nem leszel sikeres.

A profi sportfogadáshoz ugyanis átgondoltságra van szükség, amelynek az eléréséhez a következőkben adunk néhány tippet.

Ne félj segítséget kérni!

Ha még csak most ismerkedsz az online sportfogadás világával, akkor elsőként mindenképpen azt javasolnánk számodra, hogy keress egy olyan megbízható weboldalt, amely sportfogadási tippeket, elemzéseket szolgáltat az ügyfeleinek havidíjas szolgáltatás keretein belül.

Ilyen például az OH Sports is, amelyen többféle csomag közül választhatsz. Ezeknek pedig az a kuriózuma, hogy egy csatornán belül nem csak egy tipster tippjeit gyűjtik benne össze, hanem akár 7-8 emberét is, hogy kiküszöböljék azt, ha esetleg valamelyik tippadónak éppen rossz időszaka van.

Hiszen hiába estek át ezek a tipsterek egy csomó előzetes tesztelésen, hogy kiderüljön, képesek-e a megfelelő szintet hozni, a legnagyobb igyekezet ellenére is bárkivel előfordulhat, hogy egyszerűen nem jönnek a győztes szelvények.

Ilyenkor egyes sportfogadók hajlamosak pánikba esni, és átmenni egy másik tippadóhoz, véleményünk szerint azonban ez egyáltalán nem jó taktika, hiszen a kulcs a hosszú távú gondolkodásban rejlik. Egy részvényt sem adsz el három naponta, mert éppen zuhanásban van. Érdemes tehát a profi sportfogadásra is úgy gondolni, mint a tőzsdei befektetésekre.

Ne csak a szorzók alapján dönts!

Hiába 1.2 a szorzó a Barcelona győzelmére, nem szabad csak erre az információra alapozva megtenni a fogadást, mondván, hogy biztos bejön. Érdemes megvizsgálnod a játékosok által mutatott formát, a sérültek számát vagy a taktikát, és ha ezután is azt gondolod, hogy megéri a csapat győzelmére fogadni, akkor tedd meg!

Mindig kövesd nyomon az eredményeidet!

Az utóbbi időben volt néhány nagyobb eltalált szorzód? Ez még nem jelenti azt, hogy az adott sportágra történő fogadással nyereséget is termelsz. Ezért is van szükség egy részletes statisztika vezetésére. Hiszen mint ahogy már fentebb is említettük, a profi sportfogadás egy hosszú távú folyamat, és ha nem követed nyomon az eredményeidet, akkor nem fogod átlátni, hol tartasz jelenleg.

Egy szó mint száz, akármilyen okból is döntöttél az online sportfogadás mellett, biztosak vagyunk benne, hogy nem szeretnél a saját pénzed ellensége lenni, elvégre keményen megdolgoztál érte. Tartsd be a fentebb említett néhány íratlan törvényt, és csökkentsd a veszteséges játék esélyét!