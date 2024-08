Itt az újabb arany: Milák Kristóf aranyérmes 100 méteres pillangóúszásban

Milák Kristóf aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban szombaton a párizsi olimpián. A Honvéd 24 éves világklasszisa 49.90 másodperces idővel diadalmaskodott, megszerezve ezzel önmaga második, a magyar úszósport 31. ötkarikás bajnoki címét.

Milák három évvel ezelőtt Tokióban 200 méter pillangón nyert, 100 méteren Európa-csúccsal volt második, míg a francia fővárosban szerdán a hosszabb távon ugyancsak ezüstérmet szerzett.

A magyar sztár a pénteki előfutamban (50.19 mp), majd a középdöntőben (50.38) is a legjobb időt úszta, így a négyes pályáról várta a rajtot.

Az indítás után elsőnek jött fel, de ezúttal a riválisok jóval gyorsabban kezdtek nála, és csak negyediknek fordult.

Ezúttal viszont jól bírta a hajrát, a legjobb, 26.50 másodperces második ötvenet úszta, és 49.90 másodperccel csapott célba.

Milák ezzel a második férfi úszó lett az olimpiák történetében, aki négy érmet nyert pillangóúszásban, ez eddig csak a 23-szoros bajnok amerikai Michael Phelpsnek sikerült, ő nyolcszor állt dobogón. Milák emellett Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás után a harmadik magyar úszó lett, aki két különböző ötkarikás játékokon állhatott fel a dobogó tetejére.

A magyar versenyző ebben a számban élete második legjobb eredményét érte el, ennél jobban csak a tokiói fináléban úszott, amikor 49.68 másodperces Európa-csúcsával második lett az amerikai Caeleb Dressel mögött. Utóbbi most is ott volt a mezőnyben, de nem jutott be a fináléba.

Legutóbb az 1996-os atlantai játékokon fordult elő, hogy medencében legalább két magyar úszó diadalmaskodjon, akkor Czene Attila 200 méter vegyesen, Egerszegi Krisztina 200 méter háton, míg Rózsa Norbert 200 méter mellen győzött.

Milák Kristóf a magyar küldöttség hetedik érmét szerezte Párizsban: az ugyancsak úszó Kós Hubert (200 méter hát) és a férfi párbajtőrcsapat után az övé a harmadik arany, szerdán a férfi kardcsapat Milákkal egy napon lett második, múlt szombaton a párbajtőröző Muhari Eszter, ma pedig a sportlövő Major Veronika végzett a harmadik helyen női sportpisztolyban.

(MTI)

(Címlapkép: Az aranyérmes Milák Kristóf a férfi 100 méteres pillangóúszás eredményhirdetése után a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 3-án. MTI/Kovács Tamás)