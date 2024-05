Brenner: A török szultán, az orosz cár és a kínai császár alázatos szolgája lett az Orbán-kormány

Hszi Csin-ping kínai elnök európai körútja során hazánkban is tárgyalásokat folytat, és több olyan gazdasági megállapodást is készül kötni a kínai kommunista egypártrendszer első számú vezetője a fideszes kormányzattal, amelyek veszélyes mértékben láncolják hazánkat kelethez, ráadásul gazdasági hasznot is legfeljebb a jól ismert köröknek hoznak - kezdi sajtóközleményét Brenner Koloman, a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezető-helyettese.

Az ellenzéki politikus kiemelte:

A Parlament Külügyi Bizottságának konzervatív alelnökeként határozottan tiltakozom az ellen a kínai, orosz és török befolyásolási szándék ellen, amely folyamatosan nő hazánkban! Természetesen minden irányba törekedni kell a kiegyensúlyozott politikai és gazdasági kapcsolatokra, de a nemzeti szuverenitás megőrzését egy percig nem szolgálja az autoriter rezsimekhez való dörgölőzés.

A konzervatív párt politikusa kifejtette:

A fideszes egypárti túlhatalom autoriter rezsimekhez való lojalitása pusztán a saját politikai és gazdasági hatalmuk megőrzését segíti, míg hazánkat akkugyárakkal, migránsmunkásokkal, kínai rendőrökkel és kínai hitelekkel árasztják el, Magyarország nemzetközi megítélése pedig tragikus szintre süllyed.

Brenner Koloman éppen ezért felszólítja a jelenlegi fideszes kormányt és az Országgyűlést, hogy

gondoskodjanak arról, hogy minden megállapodás, amelyet Hszi Csin-ping kínai elnök mostani látogatása alkalmával megkötnek, tartsa tiszteletben Magyarország szuverenitását és a polgári demokratikus értékeket, a kínai rendőrök jelenlétéről szóló megállapodást pedig vizsgálják felül!

A Jobbik-Konzervatívok elkötelezett azon értékek mellett, melyek mentén az Európai Unió alapító atyjai, a szintén keresztényszociális alapon politizáló Konrad Adenauer, Robert Schuman és Alcide de Gasperi elképzelték kontinensünk békés jövőjét. Ezek az értékek a jog uralma, a polgári demokrácia és a keresztény szolidaritás, amelyek alapfeltételei annak, hogy minden európai polgár jólétben és szabadságban éljen - írja.

Az Orbán-rendszer ezekkel az értékekkel megy szembe. Ma, az Európa-nap alkalmával különösen fontos, hogy megmutassuk: van hazánkban valóban jobboldali, de Európa-párti politikai közösség!

- zárja sorait az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke.

(Címlapkép: Sulyok Tamás köztársasági elnök katonai tiszteletadással fogadja Hszi Csin-ping kínai elnököt (középen, j-b) a Budavári Palota Oroszlános udvarában 2024. május 9-én. Mögöttük Orbán Viktor miniszterelnök, Peng Li-jüan, a kínai elnök felesége és Kun Szabó István, az államfő főhadsegédje (j-b). MTI/Koszticsák Szilárd)