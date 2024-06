Jobbik: Magyarországon gyakrabban nyúlhat bele a politika a bűnügyekbe, mint Micimackó a mézesbödönbe

Úgy tűnik, hazánkban rendszeresebben nyúlhatnak bele a politikailag kényes büntetőügyekbe, mint a „csacsi öreg medve” abba a bizonyos mézes bödönbe. Legalábbis ezt bizonyíthatja a NAV magas beosztású volt dolgozójának Partizánban megjelent interjúja a Gattyán-üggyel kapcsolatban - írja sajtóközleményében a Jobbik-Konzervatívok. De a közelmúltból a pedofilügy, valamint a Schadl-Völner iratokból „varázsütésre” eltűnő részek is ezt az állítást támasztják alá - tették hozzá.

Kiemelték:

Bizonyára az is csak a véletlen műve, hogy Gattyán György felfedezte magában az ellenzéki pártvezért is. Miközben a legkisebb vállalkozásokon még az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást is könyörtelenül bevasalják, ő megúszhat egy 20 milliárdos adóscsalást.

Ez egy normális országban nem fordulhatna elő! - tették hozzá.

A rend partján álló Jobbik-Konzervatívok álláspontja az, hogy alaposan ki kell vizsgálni, miként fordulhatott elő ilyen eset a NAV-nál. Szomorú látni, hogy a vádhatóság ügyészség után a nyomozóhatóság NAV-nál is felmerülnek a jogállamisági hiányosságoknak a bizonyítékai!

Rendet, igazságot! Normális Magyarországot! - zárul a közlemény.

(Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke nyilatkozik a sajtónak, miután leadta szavazatát az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában 2024. június 9-én. MTI/Koszticsák Szilárd)