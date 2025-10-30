Jobbikos indítványra duplázódhat meg az ingyenes készpénzfelvét összeghatára

A Z. Kárpát Dániel vezette Fogyasztóvédelmi Albizottság korábban egyhangúlag elfogadta, hogy a jelenlegi 150 ezer helyett 250 ezer forintot lehessen díjmentesen felvenni ATM-ből – emlékeztet közleményében a Jobbik. Hozzáteszik, az infláció miatt ezt az összeget is érdemes lenne megemelni.

Az ellenzéki erő felidézi, több parlamenti felszólalásban is javasolták, hogy az idő múlása miatt az ingyenes készpénzfelvét összeghatára legyen 300 ezer forint. A közlemény szerint kérésüket csütörtökön meghallotta a parlament Gazdasági Bizottsága.

„Nagyon fog ez fájni a bankoknak, hiszen így sok milliárd forint maradhat az emberek zsebében. Sok olyan milliárd, amit eddig levontak tőlük!”

– emeli ki a Jobbik közleménye.

Mint írják, pártjuk régóta hangoztatja, hogy az a pénz, amiért megdolgozunk, ingyenesen hozzáférhető legyen. Számos jobbikos javaslat tartalmazta az elmúlt időben a banki sarcok eltörlését vagy csökkentését, ugyanis – fejtik ki –

indokolatlannak és egyben felháborítónak tartják, hogy elképesztően magas illetékeket fizessenek az emberek saját pénzük után.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről a cél természetesen a teljes körű ingyenes bankolás, de üdvözöljük a mai döntést, hiszen ezzel egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy a bankok egyre kevesebb pénzt húzzanak le a magyar emberekről – zárul a párt tájékoztatása.