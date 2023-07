Kálló Gergely: Mészáros Lajos beismerésétől nem lesznek túl boldogok a Fidesz pártközpontjában

A körzet képviselője, Mészáros Lajos videóban reagált arra, hogy átragasztottam azokat a plakátokat, amiken az ellenzék van háborúpártinak beállítva - kezdte Facebook bejegyzését a Jobbik-Konzervatívok dunaújvárosi politikusa.

Történt ugyanis, hogy mint arra Kálló Gergely rámutatott:

A Fejér megyei 4-es választókerület fideszes országgyűlési képviselőjének videójában elhangzott, hogy ezek a kormány plakátjai.

Erről a kis videóról van szó:

A konzervatív párt politikusa Mészáros elszólására reagálva azt írta:

"Mi eddig is tudtuk, hogy a Civil Összefogás Fórum (CÖF) nevű álcivil szervezetet a magyar adófizetők pénzéből az Orbán-kormány pénzeli, és használja fel hecc-kampányaihoz (például a mostanihoz is), de ezt ugye nyíltan még senki nem ismerte be".

"Köszönjük, hogy épp Ön tette meg, képviselő úr, bár lehet, hogy emiatt nem lesznek túl boldogok a pártközpontban. És még egy megjegyzés: nem én vagyok óvodás szinten, hanem ezek a plakátok – és ha ezt nem érzi, akkor Ön nem ismeri a dunaújvárosiakat" - zárta sorait Kálló.

A Magyar Hang egyébként nemrég arról írt cikkében, hogy a lap által talált dokumentumok alapján a Fidesz pártalapítványa tavaly 65 millió forintot, idén 70 milliót küldött a CÖF-nek; a Rogán Antal közvetett felügyelete alatt működő Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. pedig tavaly 70 millió forinttal segítette a Fidesz szövetségesét.

(Címlapkép: Kálló Gergely/Facebook)