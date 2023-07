Kánikulában kezdték meg az előrehozott parlamenti választásokat Spanyolországban

Spanyolországban a szavazóhelyiségek megnyitásával megkezdődtek az előrehozott parlamenti választások vasárnap - adta hírül az MTI.

Az Ibériai-félszigeten fekvő országban eddig még sosem rendeztek szavazást az évnek ennek a hónapjában, mivel a spanyolok többsége ilyenkor tölti nyári szabadságát. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint kánikula várható az ország nagy részén, a déli területeken helyenként akár 40 Celsius-fokos hőmérsékletre is lehet számítani. A meleg miatt, ahol erre lehetőség volt, több szavazóhelyiséget áthelyeztek légkondicionált termekbe, míg máshol nagy tételben szerezték be a ventilátorokat és mobil klímaberendezéseket, valamint több karton vízzel is ellátták a helyszíneket. Madridban több mint 2700 ventilátort, Barcelonában pedig 18 ezer üveg ásványvizet szállítottak ki a szavazóhelyiségekbe.

A szavazásra jogosult 37,4 millió választó közül több mint 2,4 millióan már levélben leadták voksaikat, csak úgy, mint a külföldön szavazók, akik péntekig helyezhették el szavazólapjaikat a külképviseleteken felállított urnákban. A vasárnapi voksoláson a szavazóhelyiségek reggel kilenctől este nyolc óráig tartanak nyitva, a Kanári-szigeteken az időeltolódás miatt egy órával később kezdődik és ér véget a szavazás. A választók mintegy 22 ezer helyszínen adhatják le voksaikat az ország több mint nyolcezer településén.

A szavazás lebonyolításáért felelős belügyminisztérium este fél tizenegy utánra jelezte az előzetes választási eredmények ismertetését. Részvételi adatokat kétszer hoznak nyilvánosságra a nap folyamán.

A spanyol demokrácia 47 éves történetében 16. alkalommal rendeznek parlamenti választást, amelyen 350 alsóházi (kongresszus) és 208 felsőházi (szenátus) képviselői hely sorsáról döntenek.

A közvélemény-kutatások többsége a konzervatív Néppárt (PP) győzelmét jelezte előre és második helyre várja a jelenleg koalícióban kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspártot (PSOE).

A harmadik és a negyedik hely sorsa a magát a PP-től jobbra helyező VOX párt és az újonnan alakult, több baloldali pártot tömörítő Sumar nevű formáció között dőlhet el.

A felmérések eredményei alapján a közvélemény-kutatók úgy értékelték, hogy

várhatóan egy párt sem jut önálló kormányzóképes többséghez a választásokon.

A jobboldali tömb két nagy pártja viszont nagyobb eséllyel lehet képes együttműködéssel többségi kormányt alakítani.

A választásokat követően várhatóan augusztus 17-én tartja majd alakuló ülését az új parlament, amelyet követően a spanyol király konzultációs kört nyit a pártokkal a kormányalakításról.

A parlamenti választásokat az eredetileg tervezett decemberi időpontról azután hozta előre a kormány, hogy a koalíció pártjai a május végi helyhatósági választásokon vereséget szenvedtek, így elveszítve az irányítást a tartományok és nagyvárosok többségében.

Címlapkép: Pedro Sánchez spanyol kormányfő, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) főtitkára pártja kampányzáró rendezvényén Madridban 2023. július 21-én. (MTI/AP/Emilio Morenatti)