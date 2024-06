Kés, villa, olló – gyerek kezébe nem való? (x)

A közmondás szerint nem szabad engedni, hogy a kicsik éles, szúrós eszközökkel játszanak. Azonban nem feltétlenül igaz a fenti mondás, sőt. Ma már vannak olyan eszközök, szerszámok, melyeket kifejezetten gyermekek számára fejlesztettek ki.

Így tanulnak a kicsik

Egy Fiskars olló igencsak jó választás lehet a felnőttek számára, hisz nemcsak a kertben, hanem az egész háztartásban jó szolgálatot tehet. A klasszikus, már-már ikonikus narancssárga olló precíz, könnyen használható és igen tartós választás, amire egy kisgyermek is felfigyel. Na de mit adjunk az ő kezébe olló, kés helyett?

A gyermekek szeretik utánozni szüleiket, így tanulnak, fejlődnek. Ha azt látják, hogy édesanyjuk vagy édesapjuk a kertben serénykedik, bizony ők is szívesen csatlakoznak. Erre gondolt a Fiskars is, amikor elkezdte gyermekbarát kerti szerszámait gyártani. Ez a My First Fiskars termékcsalád, mellyel játszva tanulhatnak az apróságok.

Kerti szerszámok a legkisebbeknek

A Fiskars & Gerber termékek webáruháza kínálatában sokféle kerti szerszámot találunk, gyermekbarát változatban. Van például gereblye, lapát, ásó és seprű is. Ezekkel játékosan megtanulhatják a kicsik a kertészkedés alapvető csínját-bínját, mindezt persze játékos formában.

Akár a homokozóban, akár a kertben, így könnyebben megismerkedhetnek a gyerekek a bennünket körülvevő természettel, a föld, a homok, a különböző talajféleségek textúrájával, tulajdonságaival. Megtanulhatnak gereblyézni, akár kisebb gödröket, lyukakat ásni, a földet elegyengetni.

Az olló használata

A gyermekek számára kifejlesztett ollókhoz akár már 2-3 éves korban elkezdhetjük hozzászoktatni a gyerekeket. A webáruházban kapható gyermekollók tompa végükkel és apró markolatukkal megkönnyítik az apró kezek munkáját.

Így könnyedén elsajátítható a helyes vágási technika, ráadásul a vidám minták felkeltik a kicsik figyelmét. Egy korán megtanult dolog a későbbiekben igen nagy előnyt jelent, igaz ez a gyermeknevelés sok területén.

Később jöhetnek az ifjúsági kések

Persze egy gyerek mindig vonzódik a tiltott dolgok iránt, ugyanakkor a kések, ollók nem valók a legkisebbek kezébe. De amikor már a gyermek elér egy bizonyos kort és úgy ítéli meg a szülő, hogy kellőképp felelősségteljes, megkaphatja első zsebkését.

A Fiskars & Gerber termékek webáruházában megtaláljuk a vidám, mintás My First Victorino bicskát, ami lekerekített végével biztonságosan használható. Több más, gyermekek számára kompatibilis szerszámot találunk még itt: üvegnyitót, csipeszt, fűrészt. Ezeknek akár egy családi kirándulás alkalmával is hasznát vehetik a gyerekek, nem beszélve arról, hogy felelősségvállalást is tanulnak. Vigyázni a saját holmijukra ugyanis éppoly fontos, mint megfelelően használni azt.

Érdemes a gyermekeket már időben megismertetni a kertészkedés alapjaival, ebben pedig nagy segítségünkre lehetnek a gyermekbarát kerti szerszámok.