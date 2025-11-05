Két fővárosi gyógyfürdőt is tönkretehet a Bosnyák téri kormányzati komplexum

Belső fotókat tett közzé Hadházy Ákos arról a Tiborcz Istvánhoz kötődő beruházásról, mely a fővárosi Bosnyák téren épült fel, és amely az állam vásárlása révén eddig nettó 244 milliárd forintba került az adófizetőknek.

Hadházy Ákos a mindösszesen 600 milliárdra rúgó állami kiadást (az Ajtósi Dürer soron és a Kopaszi-gáton is épül egy-egy komplexum az államigazgatásnak) összeveti az egészségügyi fejlesztésekkel is.

Ám emellett két jelentős körülményre is felhívja a figyelmet.

Egyrészt a környékbeli úthálózat semmivel nem bővült, pedig a 3700 férőhelyes parkolóba valahogy el kell jutnia az autóknak, a 4-es metró beruházása pedig megállt a Keleti pályaudvarnál, nem hozták ki a Bosnyák térig sem.

Másrészt a beruházó NER-közeli Bayer Construct annyi termálvíz kivételére kért (és a független képviselő információi szerint kapott is) engedélyt, amennyi

az összes budapesti strand vízkivételének a 40 százaléka.

Ezzel kapcsolatban Hadházy arra mutat rá, eredetileg évi 500 ezer köbméter termálvíz kiemelésére kért engedélyt, azonban ez a mennyiség időközben hatszor ekkorára, 3 millió köbméterre ugrott.

Ez a pár száz méterre levő Paskál gyógyfürdő vízfelhasználásának tizennyolcszorosa, így – véli Hadházy – ennek a strandnak szinte biztosan tönkremegy a vize, de valószínűleg a szintén a közelben levő Széchenyi fürdőé is.