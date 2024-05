Kiakadtak ránk a bosnyákok: gázos ügybe keveredett a magyar földgázszállító cég

A magyar gázhálózat üzemeltetője, az FGSZ Földgázszállító zsebelhet be komoly pénzeket abból, hogy a Gazprom Ukrajna helyett a déli útvonalra terelte a gázszállításokat.

Az FGSZ a bosnyák gázcégektől kér kártérítést arra hivatkozva, hogy felrúgták a tranzitszerződést. A boszniai energiaminisztérium szerint valami bűzlik, mert az FGSZ-es szerződést nem sokkal korábban az FGSZ számára kedvezően módosították – írja a 24.hu a HVG nyomán.

Mindenkinek igaza van

A svájci választottbíróság nem adott helyt a magyar FGSZ Földgázszállító Bosznia-Hercegovina kormányával szembeni követeléseinek – jelentette be a boszniai energetikai minisztérium. A tárca egy április végén záródott választottbírósági eljárásra utal, amelynek az lett a vége, hogy

a boszniai Energoinvest és BH-Gas vállalatoknak 11 millió dollár (mostani áron közel 4 milliárd forint) kártérítést kell fizetniük.

Az ügy előzménye, hogy az orosz Gazprom 2021 elején értesítette Bosznia-Hercegovinát, hogy a továbbiakban nem a megszokott tranzitútvonalon (Ukrajna, Magyarország, Szerbia) fogja teljesíteni a gázszállításokat, hanem a Török Áramlat vezetéken keresztül. (Ennek folytatását, szerbiai szakaszát 2021 januárjában nyitották meg.)

A magyar földgázszállító cég arra hivatkozva nyújtott be keresetet, hogy a tranzitszerződés egyoldalú felmondásával jelentős tranzitdíjaktól esett el. A bosnyákok erre reagálva ellenkeresetet nyújtottak be, amelyben azt vélelmezték, hogy 2019 és 2021 között az FGSZ a megállapodásban foglaltakhoz képest jóval több tranzitdíjat szedett be a bosnyák cégektől.

A választottbíróság mindkét félnek igazat adott, a két fizetési kötelezettség eredője, hogy még mindig a boszniai vállalatok tartoznak az FGSZ-nek.

Lesz még folytatása

A boszniai energetikai tárca kész jogi lépéseket tenni. Emlékeztettek: az FGSZ-szel kötött tranzitszerződést 2020-ban módosították, amivel a cég sokkal jobb helyzetbe került a másik fél egyoldalú szerződésbontása esetére. Ez a módosítás közvetlenül az előtt történt, hogy a Gazprom a Török Áramlatra terelte volna a szállításokat, megszüntetve a magyarországi tranzitot.

A minisztérium szerint a 2020-as szerződésmódosítással kapcsolatos „rossz döntések az egész Bosznia-Hercegovinai Föderációnak is hatalmas kárt okoztak.”

(Címlapkép: Alekszej Miller, a Gazprom ügyvezető igazgatója (j) fogadja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert az orosz állami gázipari monopólium moszkvai székházában 2018. szeptember 17-én. MTI Fotó/Koszticsák Szilárd)