Kiderült, hogy hazudott Boris Johnson, ezért vette a kalapját. Idehaza ilyesmi elképzelhetetlen

Azonnali hatállyal lemondott péntek este parlamenti mandátumáról Boris Johnson, korábbi brit miniszterelnök, mert a pandémia alatt bulizott kollégáival és hazudott róla. Lemondását azt követően nyújtotta be, hogy kézhez kapta az úgynevezett Partygate-jelentést arról, hogy a koronavírus-járvány elleni korlátozások idején tartott partik ügyében félrevezette a parlamentet – írta a BBC-re hivatkozva a hvg.

A koronavírus-járvány első hullámában, 2020-2021-ben a brit elnöki rezidencián több házibulit is tartottak, miközben a kormány nagy erőkkel lezárta az országot, hogy megakadályozzák a járvány terjedését. Johnson és köre viszont ebben az időszakban – az általuk bevezetett védelmi szabályrendszert megkerülve – többször is bulit rendezett.

Az ügyJohnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának legnagyobb belpolitikai botrányává fajult, különös tekintettel arra, hogy a miniszterelnököt a rendőrség megbírságolta. Az ügyben vizsgálatot indítottak a londoni alsóházban annak megállapítására, hogy a volt kormányfő félrevezette-e a parlamentet, amikor még hivatali idejében többször is kijelentette, hogy nem történtek törvénysértések az összejövetelek idején. A 24 oldalas előzetes vizsgálati jelentés szerint négy olyan alkalom is volt, amikor Boris Johnson azt bizonygatta az alsóházban, hogy nem voltak törvénysértők a Downing Streeten rendezett partik, a bizonyítékok viszont arra vallottak, Johnson e kijelentéseivel félrevezethette a képviselőket. Johnson a közleményében szomorúságának adott hangot, úgy fogalmazott, hogy kényszerítették a lemondásra és kijelentette, csak egy időre hagyja ott a parlamentet.

A parlament tudatos félrevezetése a brit politika magatartási normái alapján a képviselők, köztük a kormánytagok által elkövethető legnagyobb kihágások egyike, és általános elvárás, hogy távozzanak tisztségükből mindazok, akikről bebizonyosodik, hogy ezt a kihágást elkövették. Ez a pillanat érkezett el.

Johnsonéhoz kísértetiesen hasonló esetről tudósított 2020-ban a 444. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával látogatta meg a Várkert Bazárnál a Felix nevű éttermet húsvét hétfőn, miközben a járvány miatti intézkedések miatt akkor az éttermek egyáltalán nem fogadhattak vendégeket. „Ezért volt meglepő, hogy a Félixben egy kb. 10 fős társaság múlatta az időt kora délután. Odabicikliztem én is három óra körül, és valóban, mint a régi szép időkben, csörgött a tányér és az evőeszköz, még italt is hozott egy felszolgáló.” – fogalmazott az újságíró. Mint írta, Gulyás Gergely nem egyedül múlatta az időt az étteremben – tájékoztatása szerint a megrendelt ételére várva –, hanem többek között ott volt Szánthó Miklós, a fideszes propagandagépezet fontos szereplőjének, az Alapjogokért Központnak az igazgatója, és Kovács István, aki az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.

A lap felkérdezte a Miniszterelnökséget, és ezt a választ kapta, hogy az étteremben elviteles rendelésre van lehetőség, melyet a Miniszterelnökséget vezető miniszter valóban igénybe vett.” Az újságíró kérdésére az az étterem is azt állította, hogy a jelenlévők „elviteles rendelésre” vártak, miközben az is kiderült, hogy lehetett házhoz is rendelni.

A brit esettel való hasonlóság ellenére Magyarországon az esetet nem követte parlamenti vizsgálat, hogy kiderüljön, vajon Gulyás Gergely és a Miniszterelnökség igazat mondott-e. A közvélemény mindenesetre pontosan tudja a választ.

(Címlapkép: Boris Johnson volt brit miniszterelnök a londoni otthona előtt 2023. március 21-én. MTI/EPA/Andy Rain)