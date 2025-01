Kinek adnád inkább az adód? Tiborcznak vagy a szüleidnek?

A magyar állam az élet szinte minden területén elképesztő adósságot halmozott fel a magyar emberek felé. Legyen szó egészségügyről, szociális területről, közrendről, közlekedésről vagy éppen az oktatásról. Alig-alig tudunk mondani olyan területet, ahol állampolgárként megfelelő szolgáltatást kapunk. Nincs ez másként a gyermeknevelés és persze a szüleinkről való gondoskodás terén sem - magyarázza javaslatát Z. Kárpát Dániel.

A képviselő szerint hiába büszkélkedik vele lépten-nyomon a kormány, a családtámogatási rendszer - minden pozitívuma mellett - ezer sebből vérzik. Aki gyermeket nevel, az pontosan jól tudja, hogy az elmúlt néhány évben az amúgy is magas gyermekvállalási költségek elképesztő mértékben lőttek ki. A szülők ma a gyermekekkel együtt a szegénység kockázatát is vállalják.

Az anyagi gyarapodás helyett ők a jövőbe, a jövőnkbe fektetnek be, gyermekeik felnevelése nem csak a nemzet fennmaradását, de a ma még aktív generációk békés nyugdíjas éveit is biztosítja.

A Jobbik ezért azzal a javaslattal fordul a kormányhoz, hogy a már befizetett személyi jövedelemadónk 20 százalékát szüleink nyugdíjának gyarapítására irányíthassuk át. Ezt az összeget meg lehet osztani az édesapa és az édesanya között, vagy lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy egyetlen szülőhöz kerüljön az egész. A párt szerint ezzel a megoldással úgy tudnánk gondoskodni szeretteinkről, hogy közben az állam is jól jár: a befizetett adónk átcsoportosítása ugyanis egyszerre emeli jelentősen a csekélyke nyugdíjak mértékét és biztosít érezhető javulást, másrészt ezáltal növeli a fogyasztást is, vagyis végső soron javítja a gazdaság helyzetét.

Kiemelték, hogy a fiskális szemléleten túl sokkal fontosabb az intézkedés szimbolikus üzenete: a dolgozó magyarok meg tudják köszönni a szüleiknek, hogy felnevelték a gyermekeket.

(Fotó: BDPST Group)