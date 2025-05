Kis segítséggel, de összejött a bravúr a magyar hokisoknak

Története során először bennmaradt az élvonalban a magyar jégkorong-válogatott, miután a svájciak 4-1-re legyőzték a kazahokat a dán–svéd közös rendezésű világbajnokság csoportkörének zárónapján. Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata egy győzelemmel és hat vereséggel, összesítésben a 14. helyen zárta a tornát. A kiesés elkerüléséhez arra volt szüksége, hogy a kazah együttes kedden ne szerezzen pontot.

A következő elit vb-nek Zürich és Fribourg ad otthont 2026. május 15. és 31. között.

A magyarok azzal a céllal érkeztek Herningbe, hogy fennállásuk során először kiharcolják a bennmaradást, mert az előző három szereplés alkalmával – 2009-ben Svájcban, 2016-ban Szentpéterváron és 2023-ban Tamperében – ez nem sikerült.

A németektől és az amerikaiaktól kikapott, majd egy hete Kazahsztánt legyőzte a válogatott, aztán viszont újabb négy – sorrendben a címvédő Csehországtól, a házigazda Dániától, a tavalyi ezüstérmes Svájctól és végül kedden Norvégiától elszenvedett – vereség következett.

Mivel a norvégok korábban pontot szereztek az amerikaiakkal szemben, ugyanakkor kikaptak a kazahoktól, abban bízhatott a Majoross-csapat, hogy a zárófordulóban a kirobbanó formában lévő svájciak – akik 10-0-ra nyertek a magyarok ellen – alapidőben legyőzik Kazahsztánt. Ez így is lett, a svájciak ugyan az első harmad végén hátrányba kerültek, de a második játékrészben egyenlítettek, a harmadikban pedig felőrölték riválisukat.

A magyarok a svájci–kazah meccs alatt a repülőgépen ültek, hazafelé tartva Budapestre. Majoross Gergely még az elutazás előtt elmondta, amit kitűztek maguk elé – a bennmaradás mellett –, azt nem érték el, nagyon sok munka vár még rájuk addig, hogy az élvonalban is megállják a helyüket.

Az MTI-nek kiemelte, bár az országhatárokon belül biztos nem tudják megoldani az összes feladatot, de hazai környezetben is törekedni kell a hatékonyabb munkára.

„Az lenne jó, ha minél több játékosunk szerepelhetne topbajnokságokban. Most is vannak olyanok, akik svéd vagy finn felnőtt, illetve junior bajnokságokban játszanak, de a számukat növelni kell. Az is pozitívum, hogy a Ferencváros második csapatként csatlakozhat az osztrák ligához. Ezekkel együtt azt hiszem, hogy mélyebben, már a 15 évesek és fiatalabbak képzését tekintve kell hatékonyabbak lennünk” – nyilatkozta Majoross, aki a norvégok elleni meccs napján ünnepelte 46. születésnapját.

Hangsúlyozta, hogy a kazahok elleni győzelem sok szempontból ideális körülmények között született, volt előtte két mérkőzés és egy pihenőnap, a többi találkozón a közvetlen élvonallal, a cseh és a svájci csapattal meccseltek, és másnapokon, pihenő nélkül jött a dánok és a norvégok elleni összecsapás.

„Azt látni kell, hogy ha a mostani állapotunkban száz százalékot nyújtunk, mindenre összpontosítunk és emocionálisan is topon vagyunk, akkor is a kiemelt válogatottak helyzetét csak megnehezíteni tudjuk, ilyen volt például a címvédő csehek elleni meccs. Ha viszont valami hibádzik, fáradtak vagyunk vagy testben vagy lélekben, és rossz döntéseket hozunk, akkor máris csúnya vereség lehet a vége, mint történt ez a svájciak vagy a dánok ellen. Most azért kell dolgoznunk, hogy csökkenjen a távolság a nagy csapatok és köztünk, míg a hozzánk közelebb állókkal még versenyképesebbek legyünk” – tette hozzá. Hozzátette, hogy a csehek, a kazahok és a norvégok elleni találkozókra büszkék lehetnek, ugyanakkor nem mindig tudtak úgy játszani, ahogy szerettek volna, ahogy elvárták maguktól.

Majoross Gergely – az 1930-as években dolgozott Lator Géza és Minder Frigyes után – a harmadik magyar szakember, aki elit vb-n irányíthatta a válogatottat. A második világháborút követően a 2009-es vb-n a kanadai Pat Cortina, a 2016-oson honfitársa, Rich Chernomaz, a 2023-ason pedig az amerikai Kevin Constantine volt a szövetségi kapitány, de egyikük sem tudta benntartani a gárdát.

A kazahok mellett a franciák búcsúztak a 16-os mezőnytől, jövőre pedig Nagy-Britannia és Olaszország játszhat helyettük a legjobbak között.

