Kónya Endre több ízben is tisztára akarta mosdatni magát az egyik bicskei áldozattal

Kónya Endre nem adja fel, a kegyelmi ügy főszereplője ugyanis hamis vallomásra akarta rávenni a bicskei gyermekotthon egyik molesztált áldozatát – derül ki a Házon kívül exkluzív riportjából. Az rtl.hu azt írja, arról a fiúról van szó, akinek a vallomása néhány évvel ezelőtt nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekotthon volt igazgatóhelyettese börtönbe kerüljön.

Először két hete kereste meg K. Endre a fiút, hatezer forintot és egy doboz cigit adott neki és édesanyjának, be is vásárolt nekik. Akkor bele is ment, hogy videóra mondja, amit az ex-igazgatóhelyettes kért tőle, így három felvétel is az ártatlanságáról szól. Majd néhány napra rá újabb találkozóra került sor, akkor Kónya az ügyvédjére hivatkozva arról beszélt, lehet, hogy szükség lenne egy új videóra is. Ezt az esetet rögzítette az RTL stábja rejtett kamerával.

A 21 éves fiú, aki épp a hajléktalanszállón élő édesanyjánál volt látogatóban, azt mesélte, K. Endre telefonon kereste, hogy néhány rövid szöveget mondjon fel a telefonjára.

„K. Endre elmondta, hogy mit kéne mondanom. Én fogtam a kezembe a telefont, és úgy mondtam el. Azért, hogy neki az ártatlansága fennmaradjon, és hogy ne kerüljön bajba”

– idézte fel az otthonba ötévesen bekerült fiú.

Unokatestvérén kívül más nem volt igazi családtagja, viszont elmondása szerint a pedofilbotrány miatt hírhedt igazgató kimondottan szerette, és sok időt fordított rá. A fiú úgy emlékszik vissza, hogy 13 éves volt, amikor Vásárhelyi János először zaklatta, és ez később rendszeressé vált.

„Sírtam többször, nem beszéltem senkinek erről. Nagyon rossz volt. Rémálmaim vannak a mai napig mostanában. Többször riadok fel remegve…. Egyszerűen az arcát meglátom… Gorombának, goromba feje volt. Bezárta a teraszajtót vagy behúzta a redőnyt. Mit szólsz? Kicsit besötétítenék. Meg voltam rémülve”

– elevenítette fel, hozzátéve, hogy ekkoriban kezdett drogokat használni, ami focistakarrierjét szertefoszlatta.

A felcsúti Puskás Akadémia csapatában játszott, a fiút is gyakran Kónya Endre vitte át az edzésekre, mivel a bicskei gyerekek sportéletét ő szervezte.

„Majd lecseng, és ha eljön az igazság napja, akkor sok minden kiderül. Akkor majd fény derül arra is, hogy engem meghurcoltak, a köztársasági elnököt, itt politika az egész, tudod”

– mondogatta a fiúnak a magát mosdató K. Endre, amikor ismét találkoztak. Az RTL szerint ez egy budapesti parkban történt még február végén. Az újabb videóba azonban nem ment bele a fiú, aki az addigi videókat is töröltette.

A fiút még 2016-ban a pedofil igazgató azzal fenyegette, hogy nem jöhet vissza az otthonának tekintett Bicskére, ha nem ír új vallomást. Még ott helyben elkészült, amit K. Endre bonyolított le, míg V. János templomban volt. Ám kiderült, hogy hazugságra kényszerítették a fiút. Majd ez vezetett ahhoz, hogy K. Endrét 3 év 4 hónap börtönre ítéljék. De később elnöki kegyelemben részesült, amibe aztán Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit volt igazságügyi miniszter is belebukott.

Balog Zoltán sötét erdőn át menekült a kérdések elől

A még mindig református püspök egy sáros, sötét erdőn át menekült a lemondásáról kérdező stáb elől. Az esetről riportot készítő RTL kérdésére, miszerint lemond-e a püspökségről, nem felelt Balog, inkább messziről kerülte a stábot.

A csobánkai református imaháznál csípték volna el péntek késő délután Balog Zoltánt, s arról faggatták, hogy

a pedofilsegítő Kónya ügyében nyújtott elnöki kegyelemben játszott szerepe miatt lemond-e, illetve bocsánatot kér-e a bicskei gyermekotthonban szexuális bántalmazást szenvedett áldozatoktól.

A főváros közelében fekvő településen az észak-pesti egyházmegye tartott éppen lelkészi értekezletet, ahol maga Balog hirdette az igét, s amelynek végén

úgy döntött, egy sötét, sáros erdei úton menekül el a tévé stábja elől.

Balog egyházának vezetői ugyanakkor azt kérték volna, hogy meglépje az egyház javát szolgáló döntést.

