Kormányinfó: A kormány május 30-án nyújtja be a költségvetést

Gulyás Gergely azzal kezdte a kormányinfót, hogy a kormány a tegnapi ülésén a jövő évi költségvetés tervezetéről tárgyalt, amit számtalan nehézség között kell megtervezni. A miniszter most is az orosz-ukrán háború következményeiről beszélt. Ugyanakkor jelezte, a kormány most is a tavaszi ülésszakban fogadja el a jövő évi költségvetést, amit Gulyás Gergely a gazdaság számára is pozitív üzenetnek nevezett.

A miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, május 30-án nyújtják be a költségvetést az Országgyűlésnek. Ezt követően 10 napja van a költségvetési tanácsnak arra, hogy döntsön a költségvetésről, ezért nekik május 20-án adják át nekik azt. Június elején lehet így a végszavazás. A jelenlegi tervezet szerint a költségvetési hiány jövőre 2.9 százalék lesz.

Gulyás Gergely szerint a jelenlegi helyzetben számolni kell a háború elhúzódásának a lehetőségével, de ebben az esetben is fontos, hogy csökkenteni kívánják a hiányt és az államadósságot.

Béke és a szankciók kivezetése esetén a költségvetés mozgástere jelentősen megnőne. Ha ez megtörténik, az ország helyzete lényegesen könnyebb lesz. A háborús időkben a honvédségre lényegesen többet kell költeni, jövőre meg is haladjuk a GDP 2 százalékát. Az infláció lényegesen magasabb, ami miatt a kamatok is magasabbak, ezeknek a gyors csökkenésével lehetne számolni, ha a háború véget érne

- mondta Gulyás Gergely.

A több mint egy éve zajló háború kapcsán a miniszter a kormány nevében azonnali tűszünetet és béketárgyalásokat sürgetett, jelezve, hogy ebben a pápa látogatása is „megerősítette” a kormányt.

Példátlannak nevezte a jelenlegi inflációs helyzetet, amit a pénzpiaci kamatok, valamint a lakosság és a vállalatok terheinek növekedése követett. Megemlítette a tavaly januárjában bevezetett lakossági, majd a vállalkozási kamatstopot, amit ismételten meghosszabbítanak.

Amíg nem lesz egy számjegyű az alapkamat, addig marad a kamatstop. A kormánynak ez a döntése eddig mintegy 350 ezer magyar családot védett meg a magas kamatokkal szemben. A kamatstoppal védett hitelállomány mértéke pedig meghaladja az 1360 milliárd forintot

- tette hozzá.

Gulyás Gergely azzal folytatta, hogy az Országgyűlés 85 százalékos támogatottsággal elfogadta az igazságügyi törvény módosítását, és ezzel néhány héten belül a kormány szerinte mindenben meg fog felelni a kohéziós pénzek tekintetében.

Amiben mi megegyeztünk, azt teljesítettük, sok esetben túl is teljesítettük. Egy hónap múlva tudunk számlákat küldeni Brüsszelnek. Ez a hétéves költségvetésre vonatkozik. Látják, hogy Brüsszelben és Budapesten, a baloldali ellenzéknél komoly ellenállás van. A baloldal Gulyás szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kaphassa meg az ország a nekünk járó forrásokat

- állította a miniszter.

Címlapkép: Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében. Fotó: MTI/Bruzák Noémi