Közpénzégetés: 70 milliót költ az MTVA zenei ízléstesztre és műsorvezetők ismertségét firtató felmérésre

Nettó 70 millió 610 ezer forintot fizethet ki a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) különféle közvélemény-kutatások elkészítéséért a következő egy év során a Társadalomkutató Kft.-nek – vette észre a Media1 az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe feltöltött szerződést.

Többek között a műsorvezetőik ismertségét és kedveltségét vizsgáló kutatásra és „zenei ízléstesztre” költ idén 70 milliót az MTVA.

Versenyről nem beszélhetünk, mivel a közmédia közbeszerzésére egyetlen ajánlat érkezett, így akárcsak tavaly, idén is a Társadalomkutató Kft láthatja el ezt a feladatot. Érdekesség, hogy bár a cég eredetileg 30 millió forintos ajánlatot tett, a szeptember 19-én aláírt szerződésben már több mint dupla akkora, 70 millió forintos megbízás szerepel.

A Media1 azt írja:

A cég az elmúlt két évben megközelítőleg 160 milliónyi megrendelést kapott már az MTVA-tól: 2020-ban 94 millió forintért, tavaly pedig 67 millióért vállalta el ugyanezt a munkát.

A különféle telefonos és fókuszcsoportos közvélemény-kutatások között olyan is lesz, amelyben a műsoraik és a sorozataik megítéléséről érdeklődnek.

A rendelt „zenei ízlésteszt” során a rádióikban lejátszott zeneszámokról kérdeznek majd 100 hallgatót Budapesten, 100-100 főt pedig 2 vidéki nagyvárosban. A szerződés része az is, hogy a Társadalomkutató Kft. 175 órányi tanácsot is ad az MTVA-nak. A munkába pedig alvállalkozóként bevonnak majd egy törökbálinti egyéni vállalkozót is, derült ki a lap cikkéből.

