KRESZ: Kerékpárnak számít az elektromos roller, de csak 25 kilométer/óráig

Az elektromos rollerekre vonatkozó KRESZ-módosítás szerint a 25 kilométer/órás végsebességű rollerek kerékpárnak minősülnének, az ennél gyorsabbak pedig segédmotoros kerékpárnak. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár a Magyar Hírlapnak elmondta a tervezet elkészült, és átkerült a Lázár János vezette közlekedési minisztériumhoz.

A KRESZ-módosítást ez év első felére tervezték, ám a kormányzati átalakítások okán a már elkészült tervezet átkerült az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz, a végleges döntés pedig Lázár János miniszter kezében van.

Az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozás illeszkedni fog az uniós nagyvárosokban már életbe lépett formulához.

A 25 kilométer/órás végsebességű elektromos rollerekre, elektromos kerékpárokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint a kerékpárokra. Jelenleg Európában így van mindenhol, mi ezt követjük

- tette hozz Révész Máriusz, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek a szabályok a kis sebességű e-rollerekre, segwayekre és a rollermegosztó szolgáltatások eszközeire vonatkoznak. A gyors rollerek más szabályozás alá esnek: ha a jármű végsebessége meghaladja a 25 kilométer/órát, már segédmotoros kerékpárnak minősül majd.

Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács egységes, szigorúbb feltételeket javasol az elektromos rollerekre, amely felülírná az összes tagország érvényben lévő szabályait. Mindössze a gyárilag beépített 20 kilométer/órás sebességkorlátozást és legalább 30,5 centiméter átmerőjű kerekeket, a rollerek használóinak pedig kötelező bukósisak-viselést szabnák meg. Szigorításképp pedig kikötnék, hogy az elektromos rollereket csak 16 évesnél idősebbek használhassák, valamint megtiltanák, hogy a járművet gyalogúton, illetve ittasan vezessék.

Révész Máriusz kitért arra is, hogy a kerékpárosok nyolcvan százalékának van jogosítványa is, azonban arra is rámutatott, hogy a fiatal, kiskorú kerékpárosok és rolleresek általában nem ismerik a KRESZ-t, de ők vannak kevesebben.

Célszerű lenne bevezetni az általános iskolákban a közlekedési alapvizsgát. Azt szeretnénk, ha az európai nagyvárosokhoz hasonlóan a gyerekek még 12 éves koruk előtt levizsgáznának

- közölte az államtitkár.

Címlap: Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár. Fotó: Balogh Zoltán